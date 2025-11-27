Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大

有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

網民紛懷緬兒時魚肝油

有網民於Facebook群組「90年代回憶」圖文並茂貼出魚肝油的照片，一支原味，即魚肝味，另一支橙味，表示母親買了支魚肝油，白色那支超級難飲，味道令人作嘔；其後又買了另一支橙味魚肝油，味道就好好多，還經常慢慢品嘗。

廣告 廣告

網民貼出兩種味道的魚肝油相片，引起熱烈討論（圖：Facebook@90年代回憶）

貼文引起網民討論，有人表示「原味比橙味難頂，直情想嘔」，亦有人表示飲到連「匙羹都舔乾淨」，更有人表示「要買支回味一下」。網民熱烈留言，實在是「回憶返晒嚟」！

望住個殘舊包裝，簡直是回憶返晒嚟！（圖：Facebook@90年代回憶）

為咗唔飲魚肝油，你可以去到幾盡？

有網民形容飲魚肝油好比行刑

有網民被魚肝油「逼害」到從此戒魚

有網民指橙味比原味冇咁難頂

有另類網民表示喜歡飲魚肝油至匙羮都舔埋

更有人表示買了支魚肝油回味一下

魚肝油含豐富維他命A及D

魚肝油是從魚的肝臟提煉出來，含有Omega-3脂肪酸、維他命A、維他命D和鈣。魚肝油有助於孩子腦部健康和正常發展，因維他命A能促進視力健康，預防夜盲及乾眼症；維他命D則幫助人體吸收鈣質，有益於小孩骨骼和牙齒發展，並預防老人骨質疏鬆。

魚肝油有助於孩子腦部健康和正常發展（圖：Keeper of the HOME）

魚肝油吃太多會中毒?

要注意的是，由於魚肝油含有魚的成分，所以應避免給對海鮮或魚類過敏的孩子進食。另外，由於維他命A和D屬於脂溶性維他命，跟屬水溶性的維他命C不同，人體會排掉過度攝取的水溶性維他命，但過度攝取脂溶性的維他命會於肝臟累積，無法代謝，有機會造成肝中毒。不過，其實魚肝油並無甚麼太大的副作用，只要依照建議及指示，對人體的健康可說是利大於弊。

魚肝油吃太多會肝中毒，但只要依照建議及指示，對身體是非常有益的（圖：營養新知）

魚肝油 vs 魚油丸

要注意魚肝油及魚油丸雖然只差一字，但差之毫釐，謬之千里。魚肝油如前文提到，含Omega-3脂肪酸、維他命A、維他命D和鈣，有助孩子腦部健康和正常發展；而魚油丸則含有魚類常見的兩種Omega-3脂肪酸──DHA和EPA，雖然也是促進腦部發展 ，但不可跟魚肝油混淆。

iHerb入手魚肝油按此

液體魚肝油推薦

1. California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油

iHerb魚肝油產品熱賣的California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油，有Omega-3脂肪酸、天然維生素A和 D、DHA、EPA，而且士多啤梨口味，是小朋友會容易接受的口味。此外，買滿$60美元（約港幣$467）並輸入優惠碼【BFCM25】即可享75折優惠，只需$100就可以入手！

California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油 天然草莓味（200毫升）

75折特價：$105｜ 原價：$141

SHOP NOW

California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油 天然草莓味（200毫升）

2. Nature's Answer液體歐米伽-3脂肪酸

iHerb上擁有2千4百多五星好評的Nature's Answer挪威鱈魚肝油，同樣有歐米伽-3 脂肪酸、天然維生素A和 D、DHA、EPA，而且是清新的香橙口味。這款魚肝油裡面的DHA、EPA成分比例相對California Gold Nutrition挪威兒童鱈魚肝油會多少少，容量亦更多，大家可按需求選購。限時可享75折優惠，大家入手時要記得輸入優惠碼【BFCM25】啦！

Nature's Answer液體歐米伽-3脂肪酸 橙味（480毫升）

75折特價：$141｜ 原價：$188

SHOP NOW

Nature's Answer液體歐米伽-3脂肪酸 橙味（480毫升）

膠囊魚肝油推薦

1. Now Foods 鱈魚肝油 超優效力

不想飲液體魚肝油，都可以選擇膠囊版魚肝油。這款是iHerb魚肝油產品熱賣排名第6位的Now Foods鱈魚肝油。相信不少有買開保健品的讀者對於Now Foods也並不陌生，不少用家表示這款魚油膠囊易於吞嚥，而且都有效減緩肌膚敏感和優化毛囊角化症，現在入手只要是輸入優惠碼【BFCM25】即可獲得75折優惠，大家可快手搶購！

Now Foods 鱈魚肝油 超優效力（90粒軟膠囊）

75折特價：$57.8｜ 原價：$77

SHOP NOW

Now Foods 鱈魚肝油 超優效力（90粒軟膠囊）

2. Solgar鱈魚肝油、維生素A和D

另一款Solgar膠囊魚肝油，則相對著重維生素A和D，可維持眼睛、視力以及骨骼健康，是在iHerb維生素A和D排行榜中排第六位的保健品。官網建議可以每日三粒，於餐後服用。同樣，在iHerb購物輸入優惠碼【BFCM25】即可獲得75折優惠。

Solgar鱈魚肝油、維生素A和D（250粒）

75折特價：$93｜ 原價：$124

SHOP NOW

Solgar鱈魚肝油、維生素A和D（250粒）

魚肝油咀嚼膠囊、軟糖推薦

1. Kids Smart Hi DHA-Omega 3魚油 水果味

想再易入口的話，可選擇魚肝油咀嚼膠囊，特別是不喜歡食藥的小朋友，這款相對傳統膠囊，減少了食藥的感覺。這款在兒童魚肝油產品熱賣排名第二位，有齊EPA、DHA，有助小朋友腦部發育、加強健康抵抗力。再一次提提大家，在iHerb購物輸入優惠碼【BFCM25】就有75折優惠，折後$55.5就可帶回家。

Kids Smart Hi DHA-Omega 3 魚油 水果味（30粒咀嚼軟膠囊）

75折特價：$55.5｜ 原價：$74

SHOP NOW

Kids Smart Hi DHA-Omega 3 魚油 水果味（30粒咀嚼軟膠囊）

2. NOW Foods Omega-3魚油咀嚼軟糖 熱情果味

上面介紹過NOW Foods的魚油膠囊，如不喜歡食膠囊，同品牌的咀嚼軟糖也是很好的選擇，最特別是熱情果的味道，蓋過了魚腥味，超級容易入口！也是有齊Omega-3、EPA、DHA，每日一粒輕輕鬆鬆！最後，這款也有優惠，記得輸入優惠碼【BFCM25】啦！

NOW Foods Omega-3魚油咀嚼軟糖 熱情果味（36粒）

75折特價：$76.5｜ 原價：$102

SHOP NOW

NOW Foods Omega-3魚油咀嚼軟糖 熱情果味（36粒）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多iHerb產品推介

銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪

iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement

維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40

iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節

益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便

減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力

輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊

能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖

NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分

早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）

減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）

維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首

iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63

更多飲食健康資訊

Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）

網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素

營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10

鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素

膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手

益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？