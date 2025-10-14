魯普尼克神父涉性侵至少 40 名女性 梵蒂岡耗兩年審查證據 任命 5 名法官審理︱Yahoo

斯洛文尼亞籍神父魯普尼克 (Photo by Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】梵蒂岡宣布已任命一個由五名法官組成的小組，負責審理斯洛文尼亞籍神父魯普尼克（Marko Ivan Rupnik）涉嫌多宗性侵、心理及靈性虐待案件。這宗案件經過兩年證據審查後，終於進入司法階段。

綜合外媒報道，教廷教義部昨日（13 日）的公告中表示，五名法官均非該部門成員，亦沒有在羅馬教廷其他機構擔任職務，旨在「確保法庭的自主與獨立」。

受害者多為修女

現年 70 歲的魯普尼克被指控在 1980 年代於家鄉斯洛文尼亞成立的羅耀拉團體期間，涉性侵至少 40 名女性，其中多數為修女。他是前耶穌會士，同時亦是當代天主教最知名的宗教藝術家之一，其馬賽克作品遍布全球，包括梵蒂岡及法國盧爾德等著名朝聖地。

魯普尼克是當代天主教最知名的宗教藝術家之一，其馬賽克作品遍布全球。(Photo by Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images)

魯普尼克 2023 年被逐出耶穌會

教宗方濟各在 2021 年收到九名前羅耀拉團體成員的投訴，但當時教義部以時效問題為由，拒絕展開正式調查。不過，耶穌會仍禁止魯普尼克從事牧職，並限制他外出及接新藝術項目。 2022 年 12 月，耶穌會公開呼籲其他受害人提供資料，隨後再接獲 15 宗新投訴。

魯普尼克拒絕配合內部調查，最終於 2023 年 6 月因違抗命令被逐出耶穌會。同年 9 月，他轉入斯洛文尼亞的科佩爾（Koper）教區，仍繼續履行神職。其後因外界強烈批評，教宗方濟各於 2023 年 10 月撤銷時效限制，批准案件進入教會法庭審理。

教廷其後一直對案件進度保持沉默。教義部秘書、美國總主教 John Kennedy 早前曾表示調查已到「後期階段」，而教義部部長、阿根廷籍樞機主教 Victor Fernandez 於今年 5 月透露，法官遴選過程困難，原因是案件引起高度關注。

目前審理魯普尼克案件的五名法官全來自歐洲，方便在審訊期間協調會議。外界預料，若案件以完整教會法庭審理方式進行，仍需數月時間方可作出裁決。