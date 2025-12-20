魯比奧：中日緊張由來已久 美致力平衡與兩國關係

【on.cc東網專訊】美國國務卿魯比奧周五（19日）在舉行年終記者會，盤點美國外交政策，涵蓋中美、中美日關係等多個議題。他認為，中日關係日益緊張由來已久，重申美國將努力平衡與盟友日本和主要競爭對手中國的關係。

魯比奧指出，美國必須與中國保持關係和打交道，美方希望平衡與中方的緊張關係和合作，雖然許多問題上的緊張關係可能會持續存在，但兩國都明白合作的必要性。他又指，如果存在中美可以合作應對的全球挑戰，那麼他們就會解決。

對於中日關係近來急劇升級，魯比奧表示理解中日關係是該地區必須平衡的動態因素之一，美方將找到與中方合作的有效途徑，同時不會危及或以任何方式損害對日本和印太地區其他夥伴的堅定承諾。他強調，日本是美國的親密盟友。

