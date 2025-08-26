魯迅紀念館「抽煙牆畫」被批不良示範促換圖 長孫籲尊重歷史 激發二創惡搞︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】浙江紹興魯迅紀念館一幅魯迅手夾香煙的牆畫，近日遭遊客投訴，質畫面會誤導青少年並引導人聚集吸煙，建議改成「右手握拳」形象。魯迅長孫周令飛表示，人人都有表達意見的權利，但他個人覺得「一笑了之」即可，並強調應該尊重歷史，相信大家心裏自有一把尺子。紹興市文旅局亦回應，將廣泛聽取民意後再決定，不會因單一投訴草率更改。

牆畫已落成 22 年

綜合內地傳媒報道，事件起因是投訴人孫女士自稱是控煙志願者，兩度向有關部門投訴，強調原始照片背景為室內書房，紀念館牆畫卻被移至公共空間，恐帶來不良示範。她認為牆畫去掉背景後，容易被遊客惡搞，例如模仿「遞煙、點煙」，不利於公共環境。

紹興市文旅局回應稱，已接到大量來自全國各地的電話，要求保留原有牆畫，當局強調會廣泛聽取民意，不會因單一投訴而草率決定。

魯迅故里景區則回應，該牆畫自落成已 22 年，是景區重要組成部分，將堅持「尊重魯迅、尊重歷史、尊重藝術」的原則，不會輕易更改。

投訴人認為牆畫去掉背景後，容易被遊客惡搞，例如模仿「遞煙、點煙」，不利於公共環境。（網上相片）

魯迅長孫：應當尊重歷史

魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛對此表示，人人都有表達意見的權利，但他認為此事「一笑了之」即可，強調應當尊重歷史。他亦提到自己過去曾抽煙多年，後於 1995 年成功戒煙，現今遇上二手煙亦會避開。

事件同時在網絡激起「二次創作」潮流，不少網民製作惡搞圖片，將魯迅手中的煙替換為保溫瓶、自拍架、紅酒或「禁止吸煙」標語，以諷刺投訴行為。

牆畫原型則來自 1936 年他逝世前三個月的最後一張照片。

魯迅吸煙照已成文化符號

魯迅的抽煙形象早有記載。《魯迅日記》記錄他在 1925 至 1936 年間每日吸煙約 20 支，牆畫原型則來自 1936 年他逝世前三個月的最後一張照片。

北京師範大學教授孫郁指，魯迅叼煙照片流傳近 90 年，已成為文化符號，青年人不會因一幅畫像而受到不良影響。作家趙瑜則認為，若今天能隨意抹去手中的煙，明日便可能篡改其他細節，這是對經典形象的破壞。

事件激起「二次創作」潮流，不少網民製作惡搞圖片，諷刺投訴行為。（網上相片）