鮑爾稱川普對貨幣政策施壓 聯準會維修案已收傳票

（法新社華盛頓11日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome H. Powell）今天表示已收到美國司法部傳票，他抨擊此舉是美國總統川普對貨幣政策施加非比尋常壓力的一部分。

鮑爾在一份聲明中補充說，聯準會9日收到大陪審團傳票，「威脅要對他提起刑事訴訟」，這與他6月在參議院對聯準會總部大型翻新工程的證詞有關。

鮑爾駁斥可能因其證詞或翻新工程而受到起訴的威脅，稱其為「藉口」。

鮑爾說：「面臨刑事指控的威脅，是聯準會根據我們對公眾利益的最佳評估來設定利率的必然結果，而不是為了迎合總統意願。」

鮑爾說：「這一史無前例的行動應該放在本屆政府的威脅和持續施壓的更廣泛背景下看待。」

聯準會的雙重使命是維持物價穩定和降低失業率，其主要工具是設定關鍵利率，該利率會影響整個經濟體的借貸成本。

川普一直向鮑爾和聯準會施壓，要求加快降息步伐，違反了聯準會長期以來秉持的獨立性。

川普今天否認知悉司法部對聯準會的調查。

他表示，「我對此一無所知，但（鮑爾）肯定不擅長管理聯準會，也不擅長建造大樓。」