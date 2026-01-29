鮑爾：川普欲開除庫克案 可能是Fed史上最重要案件

（法新社華盛頓28日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天表示，最高法院審理總統川普試圖開除一名聯準會理事的案件，可能是聯準會有史以來面臨過最重要的法律挑戰。

鮑爾今天在回答為何出席1月21日有關川普試圖撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook）的庭審時表示：「我會說，這起案件或許是聯準會113年歷史上最重要的法律案件。」

鮑爾先前也形容，川普政府司法部對聯準會的調查具有政治動機。至於財政部長貝森特（Scott Bessent）批評他出席庭審一事，鮑爾則拒絕置評。