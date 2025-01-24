鮑魚│罐頭鮑魚及乾鮑點揀靚？入門價錢$500斤/浸發步驟/加熱技巧

鮑魚不論海味乾鮑還是罐頭鮑魚，都是矜貴的代表，最貴的乾鮑分分鐘一斤索價過萬，但如何在新年挑選一隻靚乾鮑？溏心鮑魚是甚麼？通通都是學問。這次Yahoo Food請來德信參茸海味茶莊第二代負責人方健銘（Henry）分享一下揀靚鮑魚要點、乾鮑入門價錢、浸發乾鮑技巧、罐頭鮑魚煮法等心得。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

乾鮑製作過程多 想要溏心靠摸乾鮑底

對於鮑魚，第一個疑問是，為甚麼乾鮑往往比鮮鮑貴得多，「製作乾鮑十分複雜，先要去殼洗淨，泡鹽水，烘乾後在陽光下乾曬，再重復部份過程，長達40多日後才算大功告成。」Henry說，而且就算只是手指公長的乾鮑，未曬乾前亦有機會有半隻手掌般的大小。

廣告 廣告

乾鮑在傳統飲食中屬高檔美食，更是新年必備。

「而且有樣東西是鮮鮑沒有，就是溏心。」Henry解釋，溏心是指烹調後的鮑魚中間會有層甜甜的，像半熟蛋黃的液體，吃起來帶有焦糖感，這亦是只有上品的乾鮑才有特質，「市面上最貴價的日本皇冠吉品鮑，賣點就是其溏心質感。」他說，想找到溏心鮑，除了購買高品質的乾鮑，Henry教路大家可以按一按乾鮑底部中心位，假如有點彈性，多數亦是溏心鮑。

想知是否溏心，大家可以按一按乾鮑的底部。

皇冠吉品鮑魚 $9800/斤（16兩）

外形有點像元寶，屬乾鮑中最高級。

買乾鮑要留意 此斤不同彼斤

除了按乾鮑底部，大家亦可以看乾鮑的色澤跟表面來看分辨乾鮑的質素，「首先要知道不同的乾鮑有不同顏色，好像皇冠吉品鮑就是深啡色帶金黃光澤，如果店家拿出隻太淺色的，就要留意一下。」Henry續說，乾鮑的鮑身應保存完整，聞起來沒有臭味，「乾鮑鮑身都有層白灰，其實是鹽灰來，在發鮑魚時便會消失。」他指住鮑身說。

南非吉品鮑 原價$5800 新年優惠價$4400/斤（16兩） 吃起來啖啖肉，軟腍美味。

如果預算較低，暫時市面上較便宜的鮑魚仔，「其實鮑魚仔多數是指大連鮑魚，但就不是每個商家都會列明。」Henry說，在他的店內，大連鮑魚最便宜$500/斤也有交易。乾鮑如同一般海味一樣，都是以頭數計算價錢，即一斤幾多頭（多少隻），「但要留意，有些商人會用內地的市斤計算，香港的1斤是指16兩，但內地計法是市斤，即1斤是13.23兩，足足少了近3兩。」他提醒。

大連鮑魚 原價$2000 新年優惠價$1600/斤（16兩） 價錢相對經濟，由$500至$2000不等，底層鹽灰猶如砂糖。

浸發鮑魚步驟

1.洗淨鮑魚。

2.浸一至兩日。

3.用薑蔥水煲半小時，再焗幾小時，隨後按一下鮑身是否夠腍，不夠的話再煲半小時再焗。

4.建議可以豬手跟蠔油炆煮。

罐頭鮑魚貼士

不少人為求方便，都會選擇罐頭鮑魚，但其實關於罐頭鮑魚都有些Tips。

不同產地罐頭鮑魚

市面上有多款罐頭鮑魚，產地亦各有不同。

1.在翻熱罐頭鮑魚時，謹記要凍水放罐頭，切勿滾水落罐頭。因為冷縮熱脹的關係，如果滾水落罐頭，有機會令到罐頭爆開。

2.知名車輪鮑有兩個產地，分別為澳洲產跟墨西哥產，墨西哥產的車輪鮑分分鐘是澳洲產的車輪鮑兩、三倍價錢，口感跟味道亦有所不同，購買時記得看清楚。

墨西哥車輪牌罐鮑 16安士

兩款車輪鮑在包裝上分別不算太大。

但車輪鮑罐身有列明出產地。

德信參茸海味茶莊第二代負責人方健銘（Henry）跟貓店長喵喵，另外Henry亦有開設Instagram「healthcare.formula」分享海味資訊。

德信參茸海味茶莊

地址：旺角廣東道1084號地下（地圖按此）

電話：9162 9485

營業時間：09:00am-08:00pm

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

浸發海味相關文章

浸發冬菇│冬菇泡發兩大貼士半小時搞掂│附冬菇鮑魚雞煲食譜

瑤柱浸發│暖水浸軟拆絲後可蒸或炸（附瑤柱炒桂花食譜）

海參浸發│想發得更大條最重要落夠水？有種材料萬萬不能碰！

花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）

更多賀年食譜

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素

【蛋散食譜】南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火

【煎堆食譜】煎堆想圓得持久有竅妙！奶黃餡加一樣嘢就非常香

【年糕做法】4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

【年糕做法】大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵免費登記成為會員，即時可完成簡單任務賺取Ypoints，憑分即可換領不同獎賞！ 新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！