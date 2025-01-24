鮑魚│罐頭鮑魚及乾鮑點揀靚？入門價錢$500斤/浸發步驟/加熱技巧

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
鮑魚不論海味乾鮑還是罐頭鮑魚，都是矜貴的代表，乾鮑最貴分分鐘一斤索價過萬，如何在新年挑選一隻靚乾鮑？即睇Yahoo Food內文：
鮑魚不論海味乾鮑還是罐頭鮑魚，都是矜貴的代表，最貴的乾鮑分分鐘一斤索價過萬，但如何在新年挑選一隻靚乾鮑？溏心鮑魚是甚麼？通通都是學問。這次Yahoo Food請來德信參茸海味茶莊第二代負責人方健銘（Henry）分享一下揀靚鮑魚要點、乾鮑入門價錢、浸發乾鮑技巧、罐頭鮑魚煮法等心得。
乾鮑製作過程多 想要溏心靠摸乾鮑底
對於鮑魚，第一個疑問是，為甚麼乾鮑往往比鮮鮑貴得多，「製作乾鮑十分複雜，先要去殼洗淨，泡鹽水，烘乾後在陽光下乾曬，再重復部份過程，長達40多日後才算大功告成。」Henry說，而且就算只是手指公長的乾鮑，未曬乾前亦有機會有半隻手掌般的大小。
「而且有樣東西是鮮鮑沒有，就是溏心。」Henry解釋，溏心是指烹調後的鮑魚中間會有層甜甜的，像半熟蛋黃的液體，吃起來帶有焦糖感，這亦是只有上品的乾鮑才有特質，「市面上最貴價的日本皇冠吉品鮑，賣點就是其溏心質感。」他說，想找到溏心鮑，除了購買高品質的乾鮑，Henry教路大家可以按一按乾鮑底部中心位，假如有點彈性，多數亦是溏心鮑。
皇冠吉品鮑魚 $9800/斤（16兩）
買乾鮑要留意 此斤不同彼斤
除了按乾鮑底部，大家亦可以看乾鮑的色澤跟表面來看分辨乾鮑的質素，「首先要知道不同的乾鮑有不同顏色，好像皇冠吉品鮑就是深啡色帶金黃光澤，如果店家拿出隻太淺色的，就要留意一下。」Henry續說，乾鮑的鮑身應保存完整，聞起來沒有臭味，「乾鮑鮑身都有層白灰，其實是鹽灰來，在發鮑魚時便會消失。」他指住鮑身說。
如果預算較低，暫時市面上較便宜的鮑魚仔，「其實鮑魚仔多數是指大連鮑魚，但就不是每個商家都會列明。」Henry說，在他的店內，大連鮑魚最便宜$500/斤也有交易。乾鮑如同一般海味一樣，都是以頭數計算價錢，即一斤幾多頭（多少隻），「但要留意，有些商人會用內地的市斤計算，香港的1斤是指16兩，但內地計法是市斤，即1斤是13.23兩，足足少了近3兩。」他提醒。
浸發鮑魚步驟
1.洗淨鮑魚。
2.浸一至兩日。
3.用薑蔥水煲半小時，再焗幾小時，隨後按一下鮑身是否夠腍，不夠的話再煲半小時再焗。
4.建議可以豬手跟蠔油炆煮。
罐頭鮑魚貼士
不少人為求方便，都會選擇罐頭鮑魚，但其實關於罐頭鮑魚都有些Tips。
不同產地罐頭鮑魚
1.在翻熱罐頭鮑魚時，謹記要凍水放罐頭，切勿滾水落罐頭。因為冷縮熱脹的關係，如果滾水落罐頭，有機會令到罐頭爆開。
2.知名車輪鮑有兩個產地，分別為澳洲產跟墨西哥產，墨西哥產的車輪鮑分分鐘是澳洲產的車輪鮑兩、三倍價錢，口感跟味道亦有所不同，購買時記得看清楚。
墨西哥車輪牌罐鮑 16安士
德信參茸海味茶莊
地址：旺角廣東道1084號地下（地圖按此）
電話：9162 9485
營業時間：09:00am-08:00pm
