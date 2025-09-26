你親眼看過鮑魚的五官嗎？ 高清大圖曝光：好猙獰⋯

貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
普遍常聽到的高檔食材「鮑魚」，肉質爽滑細緻，新鮮吃汁鮮味香超彈牙，不僅被認為是滋補聖品，更為海產「八珍」之一、「鮑參翅肚」之首～不過平常都只顧著吃，你有想過鮑魚本魚的臉究竟長什麼樣子嗎？
小編也是在寫這篇文的時候才真正一睹鮑魚的真面目，我只能說～真的跟想像的完全不一樣，直接毀了鮑魚在我心中神聖的地位啊～他的五官簡直讓我⋯⋯吃不下去ＸＤ我們先來看看一般沒有臉的樣子壓壓驚好了⋯⋯
好，療癒至極，讓人口水猛流的澎湃鮑魚美食照看完了，接著就讓我們面對現實，來瞧瞧鮑魚的真面目！日本一名叫做「森久拓也」的攝影師，近日在網上分享了各式鮑魚的近距離照片，想讓網友好好瞭解一下平常在嘴裡吃的很開心的鮑魚，到底長什麼樣子～
這就是⋯⋯鮑魚⋯⋯的⋯⋯真面目！！！天阿～這個也太像會出現在動漫裡頭的賊頭賊腦小怪獸了吧>< 尤其這個嘟嘟嘴也太搞笑～科普一下，鮑魚平常都棲息於石質河岸，主要以藻類為時，因此擁有這張有如吸塵器般能大吸特吸、吸好吸滿的嘟嘟嘴是再適合不過啦～
圖片一曝光後也大大的shock到了網友，紛紛湧入留言「看了這篇...我可能以後再也不吃鮑魚了」、「意外有一點俏皮調皮的感覺」、「有點像超人力霸王中宇宙怪獸的模樣」。
