🥚鮮奶燉蛋🥚 超級滑嘟嘟的鮮奶燉蛋 熱食凍食都一樣咁好味

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

蛋 1隻

糖 12 g

熱水 30 ml

鮮奶 125 ml



食譜份量

1碗 N／A





作法:

1 ：

1. 熱水加入糖，攪拌至糖完全溶解 2. 加入蛋攪拌至完全均勻 3. 最後，加入鮮奶，拌勻，用茶隔過濾

2 ：

1. 啟動選擇「純蒸2」，蓋上蓋子（避免倒汗水回流蛋中，蛋面才會平滑漂亮），大概蒸約30分鐘左右，至鮮奶燉蛋凝結即可

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56300

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com