鮮娛糧︱谷婭溦向黃宗澤李施嬅請教 脫離「小學雞」演技

【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》中，飾演實習生「小天」的谷婭溦，戴上眼鏡造型帶點傻勁，更被封為電視台SNK的「新晉Stupid」，自知演戲經驗尚淺，所以在片場等埋位時，就努力爭取向前輩黃宗澤及李施嬅求請教的機會，望盡快脫離演技「小學雞」的界別，而在學習的過程，她表現出虛心學習的一面，專業精神可喜。

雖然在演戲屬初哥，但論唱歌技巧，溦溦的音樂造詣絕對不輸畢業於倫敦皇家音樂學院及香港演藝學院的「音樂女神」海兒，現身為無綫歌唱節目《中年好聲音4》評審的她，絕對有資格擔任唱歌老師，所以在拍戲的空檔時，即又由學生變導師，親身教授李施嬅在歌唱方面的技巧，終於可以威番次。

