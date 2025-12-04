鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲 導演高思約：去留無分對錯 要對得起自己︱Yahoo

第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》的導演高思約（Kristie）。

【Yahoo新聞報道】「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。

電影《逆留》兩位女主角一走、一留，看似對立又有著相似的迷惘。（劇照由鮮浪潮提供）

電影《逆留》講述長住英國的阿堅（梁卓恩 飾）迎接剛移民、久未相聚的舊同學詠欣（岑樂怡 飾），和未婚夫偉俊（袁巧穎 飾）到她倫敦的家暫住，與此同時，堅亦準備起行回流香港。兩位女主角的選擇看似對立，一走、一留，卻同是惘然在大海中飄浮。

「我覺得好多人會想你有一個定案，或者想你話『我永遠唔會離開呢個地方』、『係呀我移民㗎喇』，但我覺得我哋真係唔知，唔知道未來會點，亦都唔知我未來嘅感受會點」，導演高思約（Kristie）的經歷，正是兩位女角情感的融合。

港英美三地兜轉：我到底屬唔屬於嗰個地方？

Kristie 從小在香港長大，自 17 歲起到美國南加州大學修讀電影製作，隨後在美、英參與電影和電視劇拍攝。2019 年底，她在遠方看著成長地烽煙四起，毅然決定回港。在香港、倫敦、洛杉磯三地兜轉，歸屬感成為她多年思考的命題，「自己嘅歸屬感都係持續會 question（質疑），我到底屬唔屬於嗰個地方」。

「我覺得我返咗嚟之後，喺唔同階段就會係唔同角色，at some point（某個時刻）我會好似同阿堅感同身受，但有時候喺香港住、特別喺香港創作係好困難，所以就好似詠恩咁好想走，所以香港人嘅狀態就好似呢兩個角色之間喺度 loop（兜轉）緊」。

導演高思約（右）與演員岑樂怡（左）早於數年前拍攝美劇《Expats》時認識。

「Write what you know」

激發 Kristie 動筆製作《逆》的，源於與演員岑樂怡（阿妹）的一次交流。Kristie 加入美劇《Expats》劇組，與阿妹一同到加州拍攝。Kristie 一盡「地主之誼」帶她四出參觀，阿妹對當地所有文化感到非常好奇，但對 Kristie 而言是重遊舊地的百感交集，於是 3 年前抓住這種感覺開始寫劇本。

「我嘅初心係想一對啱啱嚟英國嘅情侶，睇下詠恩點樣好清新咁看待呢個地方，然後中間轉去阿堅，點樣睇一個留咗 10 年嘅地方，點樣同佢講再見」。

《逆》是 Kristie 第二部入圍鮮浪潮競賽作品。四年前，她憑講述一位菲傭懷孕後與僱主小女孩之間故事的《Ateh》打入鮮浪潮，更獲「最受觀眾歡迎獎」 及「特別表揚」獎。兩部作品同樣有異鄉人情懷，亦探討女性之間的關係，「我嘅作品好多都係女主角，喺電影學院都成日教你『Write what you know』（寫你了解的事），唔止係友誼、親情，我覺得（《逆》）呢兩個女角嘅 tension（拉扯）係最有趣，佢哋嘅選擇係對立嘅，但都要 justify（證明）自己嘅選擇」。

導演高思約的作品多探討女性之間的關係，演員岑樂怡（右）為《逆》女主角之一。

各地移民「埋班」拍攝 演員有移英港人

《逆》探討去留，劇組集結自五湖四海：演員梁卓恩、袁巧穎從香港移民到英國；監製石晶瑩是在蘇格蘭長大的香港人；攝影師、服裝化妝等其他團隊，亦有來自英國、美國、香港、澳門、印尼的移民。

Kristie 指，是次拍攝有近百位演員試鏡。她對 3 個角色均帶有想像：飾演居英 10 年的阿堅一角，說英文必須有英國口音，又能操流利廣東話。當梁卓恩（Joanne）試鏡時，Kristie 發現除了以上條件，她的自身經歷都很切合角色。Joanne 本身為英文老師，因想追尋演戲夢跑到英國讀戲劇，「佢話讀咗 drama（戲劇）之後，就發現自己要學識食煙，因為英國嘅戲好多時都要食煙，令我諗起其實我都試過咁樣，因為你需要 blend in（融入）嘅時候，你願意做到幾多呢？」

梁卓恩（Joanne）飾演居英 10 年的阿堅，她試鏡時指，為融入當地文化和演藝文化需學習吸煙。（劇照由鮮浪潮提供）

另一個女角詠欣，則由在香港土生土長的岑樂怡（阿妹）出演，「詠欣呢個角色好容易話佢係普通港女，但我覺得佢唔係一個典型嘅角色，係一個好謹慎、做足準備嘅角色，同埋好多嘢係收埋，可能表面上好多嘢係 under control（受控），但入面係好多焦慮」。

導演高思約在倫敦尋找拍攝場景時，特地尋找有牆壁間開廚房和客廳的屋，象徵兩位女角多年不見的隔閡。（劇照由鮮浪潮提供）

演員岑樂怡渴望參與拍攝：《逆》係一個時代嘅產物

為演繹這一種內在焦慮，阿妹在演出前的準備，是代入一個即將面臨移民的港人。她在網上細閱移民前的準備清單，包括要提供的資料、資產處理、搬家船運安排、寵民移民手續等等，「我睇完之後就發覺真係好麻煩，我就知道呢個人（詠欣）一定好忐忑、好亂，然後去到異地又要搵樓，大家又未有收入，諗好多實際地要去英國係一件乜嘢事」。

岑樂怡為代入角色，在網上細閱移民前的準備清單，感受當中的焦慮和擔憂。

《逆》在今年 4 月拍攝需時約一周，全片於英國倫敦取景。阿妹由出發拍攝的一刻，已嘗試以「詠欣」代入離開的視角，「我知道佢入面有好多情緒，要離開香港呢個地方一定好多原因，由個人、社會到世界，到你上飛機然後落地，就要去見一個好耐無見而要扮熟嘅朋友，行咗一次就知道呢個角色係點」。

阿妹指，作為演員非常渴望參與是次拍攝，「因為我覺得佢係一個時代嘅產物，就係佢必須喺呢個年代出現」。完成拍攝後，她在倫敦海德公園舉辦了一個香港人聚會，數十位移英港人共聚圍爐，部分甚至由曼徹斯特、伯明翰遠道而來。有人哭訴移民後生活難以適應，其他人一呼百應、爭相幫忙和提供意見，「我覺得香港人真係好犀利，去到邊都適應到，所以我覺得好神奇，拍完呢個作品再有一個咁嘅 gathering（聚會）」。

岑樂怡由出發拍攝的一刻，已嘗試以「詠欣」代入離開的視角，體驗角色情緒。（劇照由鮮浪潮提供）

僑民的孤獨感

移民潮湧動 5 年多，近年不少港人回流，《逆》成為此現象的印記，「有時作為一個僑民，無論你係咪香港人，總之你身在異地嘅時候，嗰種 loneliness（孤獨感）係好 pervasive（遍佈），You don’t have to be alone to feel lonely（你不必獨處才會感到孤單）」。

《逆留》的英文名字是「Homecoming and going」，同時能套用到兩位女角身上。對 Kristie 和阿妹而言，甚麼是家？「有我愛嘅人、愛我嘅人嘅地方就係家」，阿妹率先搶答，「我成日覺得地方好死嘅啫，只有人係比較活生生同有溫度」。

「你願意 invest（投資）你嘅時間、心機去裁培一啲嘢，不論係社群、創作咩都好，嗰個地方就係你嘅家」，Kristie 徐徐道。那麼目前身處的這片土地，符合家的定義嗎？兩人點頭，「既然喺邊度（創作）都難，咁你選擇喺邊度做呢？」流離還是留下，總有人在一起，一起孤獨。

電影《逆留》入圍第 19 屆鮮浪潮競賽短片。（圖片由鮮浪潮提供）

