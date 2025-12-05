鮮芋仙被指欠債？台灣人氣甜品店「鮮芋仙」近年業務急劇萎縮，多間分店陸續結業。更屢次捲入拖欠員工強積金供款風波。近日又被指拖欠多名員工的強積金供款及薪金，有疑似鮮芋仙的員工在網上集體大吐苦水。而今日香港鮮芋仙就在社交媒體上發聲明，指「香港地區之品牌經營權已於 2025 年 11 月 1 日 正式轉由台灣總部經營管理。於總部接手前，前代理商及其加盟商所涉及的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工薪資、強積金MPF 等事項，皆屬前團隊之行為，與台灣總部無關。」

鮮芋仙欠債｜香港鮮芋仙被指再欠供MPF？官方聲明：經營權已轉由台灣總部接手

由台灣總部接手管理

鮮芋仙自2019年登陸香港，一度開設多達19間分店，近年分店已減至9間。而香港地區的品牌經營權已經由11月1日開始轉由台灣總部接手，前代理商及其加盟商的債務都與台灣總部無關。

鮮芋仙欠債｜香港鮮芋仙被指再欠供MPF？官方聲明：經營權已轉由台灣總部接手

圖片來源：Openrice、IG@meetfreshhongkong

