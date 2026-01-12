【鮮芋仙】草莓茶飲系列買一送一

鮮芋仙推出草莓茶飲系列，由即日起購買此系列可享買一送一優惠！草莓冰紅茶配上煙靭小芋圓或熊貓珍珠，更帶來雙倍甜蜜！

*每日限定50組，售完即止

*額外加購的配料以正價計算

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：全線鮮芋仙香港分店(太古城分店除外)

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso