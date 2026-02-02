【鮮芋仙】指定奶茶/奶綠限時買一送一（即日起至11/02）

鮮芋仙推出限時優惠，由即日起至2月11日，芋泥奶茶/奶綠及布丁奶茶/奶綠，所有時段買一送一，優惠只限凍飲及外賣自取，不適用於外賣平台。每日限定100份，售完即止，額外加購的配料以正價計算。

—

日期：即日起至2026/02/11

地點：全線鮮芋仙香港分店(太古城分店除外)

＝＝＝＝＝＝＝

