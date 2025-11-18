「鮮花胸針」隨每日心情換上不同鮮花！好心情小飾物網上爆紅，為日常增添浪漫感

年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。

