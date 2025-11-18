關注

「鮮花胸針」隨每日心情換上不同鮮花！好心情小飾物網上爆紅，為日常增添浪漫感

「鮮花胸針」隨每日心情換上不同鮮花！好心情小飾物網上爆紅，為日常增添浪漫感
「鮮花胸針」隨每日心情換上不同鮮花！好心情小飾物網上爆紅，為日常增添浪漫感

覺得耳環、戒指這些配飾太沉悶？不如試試這款「鮮花胸針」系列啦！

可以讓使用者「每天隨心情更換鮮花」，如掌上花園般詩意設計允許替換花朵配件，從清新綠意到熱情紅豔，多款變化自如，每天都可隨心情換上鮮花。鮮花胸針採用磁吸替換系統，更換僅需數秒，無需工具，十分方便，為穿搭添加生氣。

「鮮花胸針」是來自Rena jewelry studio的自家設計，925純銀、鍍金（Gold Plated）兩款設計的胸針非常別緻，可以隨心情換花，令胸針更有獨特性，難怪設計發布後，在網上成為一眾設計迷很喜愛的飾物。這款胸針是可以送到全球的，想入手的話可以在官網購買，USD 139（約港幣1,081）。品牌本身都有好多高質飾物設計，也可以到品牌的IG看看呢！

按此到RENA官網

