鰂魚涌地盤現懷疑戰時炸彈 消息指警方需通宵處理 多間社區會堂開放供居民留宿(何嘉駿報道)

【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈，附近多棟樓宇及寫字樓逾三百人要疏散。現場消息指，警方需要通宵處理炸彈，當局開放多間社區會堂供有需要的居民留宿。

在濱海街地盤發現的懷疑戰時炸彈長約1.3米，直徑約0.5米。警方爆炸品處理課人員帶同裝備到場處理，向地盤工人了解情況；消防在旁戒備；在附近太古坊寫字樓上班的職員需要分批疏散；附近一帶道路都要封鎖，居民亦要暫時撤離。

鰂魚涌居民Yoyo：「我想回家時是無法回去，因為那邊已經封了，然後便出來等。其實我就不是太擔心，因為炸彈在對面而已，可能都沒有甚麼事。」

鰂魚涌居民胡先生：「無問題的，放心。(你晚上有甚麼部署或安排?)沒有甚麼安排，順其自然，無事的。這些很少事，只不過是基於安全問題而疏散。」

當局派出多輛旅遊巴接載居民到不同社區會堂留宿，有立法會議員估計有過千戶受到影響，已聯同關愛隊協助居民離開。

立法會議員(香港島東)梁熙：「每一棟樓當中都可能有一些長者、有些獨居或行動不便，都要安排多些人上樓攙扶他們下來，甚或如果有特別醫療需要、特別維生機器等，我們都會了解清楚，對接相關的資源。」

警方在中午左右接報，指有工人在工程期間發現一件可疑物品，為配合警方行動，港鐵鰂魚涌部分出入口一度封閉。

