C朗官方旗艦店 全球首間落戶香港
鰂魚涌地盤發現二戰炸彈｜ 性能仍良好 附近6000居民須晚上11時前疏散 警方目標12小時拆彈｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】鰂魚涌濱海街一個地盤今（19 日）發現二戰時遺留的美軍空投炸彈，警方中午時接報，傍晚陸續展開疏散行動。至晚上警方在現場表示，爆炸品處理科人員確認該炸彈長約1.5米，重約1000磅，性能仍然良好，有極高潛在危險性，附近 18 幢大廈約 6000 名居民需要在晚上 11 時前疏散，涉約 1900 戶。
警方預計爆炸品處理科在周六（20 日）凌晨 2 時開始拆彈，屆時鰂魚涌濱海街一帶會有封路措施，目標在 12 小時內完成拆彈。
圖片：東區區議員李清霞 FB
