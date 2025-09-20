鰂魚涌地盤發現二戰炸彈｜ 據報指警方已鋸開炸彈外殼 正燒毁炸藥 預計今午 2 時可完成燒毀過程｜不斷更新｜Yahoo

【2025-09-20 10:00 更新】

九巴公布特別交通消息，為配合警方行動，英皇道東行介乎民康街至華蘭路一段，及西行介乎祐民街至芬尼街一段需封閉，下列九巴路線需臨時改道行駛：

* 路線102 [美孚 ⇌ 筲箕灣]、106 [黃大仙 ⇌ 小西灣（藍灣半島）] 及613 [安泰（西）（和泰樓） ⇌ 筲箕灣]來回方向臨時不停健康村至太安樓（往港島）/太富街（往九龍）各站；

* 路線116 [慈雲山（中） ⇌ 鰂魚涌] 來回方向臨時不停健康村至新威園各站；

* 路線606 [彩雲（豐盛街） ⇌ 小西灣（藍灣半島）] 來回方向臨時不停健康村至太康樓（往港島）/康怡廣場（往九龍）各站

【2025-09-20 09:10 更新】綜合多間傳媒消息指，警方已鋸開炸彈外殼，正在燒毁炸彈內的炸藥，預計今日下午 2 時可完成燒毀過程。

【Yahoo 新聞報道】鰂魚涌濱海街一個地盤今（19 日）發現二戰時遺留的美軍空投炸彈，警方中午時接報，傍晚陸續展開疏散行動。至晚上警方在現場表示，爆炸品處理課人員確認該炸彈長約1.5米，重約1000磅，性能仍然良好，有極高潛在危險性，附近 18 幢大廈約 6000 名居民需要在晚上 11 時前疏散，涉約 1900 戶。

警方預計爆炸品處理課在周六（20 日）凌晨 2 時開始拆彈，目標在 12 小時內完成。

炸彈性能仍然良好 威力與生產時「完全一樣」

警方東區警區指揮官陳天柱表示，中午時接報鰂魚涌濱海街一個地盤，有工人進行地基挖掘期間，約在10米深位置，挖出一個可疑的大型物件，爆炸品處理科到場，確認為二次世界大戰時期遺留的美軍空投炸彈，長約1.5米，重約1000磅，炸彈性能相信仍然良好，有極高潛在危險性。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超補充指，炸彈內含約 500 磅高性能TNT炸藥，炸彈外殼仍完好無缺，附有設置前置、尾置引信，與2018年沙中線工程發現的炸彈型號一樣。該炸彈的威力評估，相信與當年出產設計時的破壞力「完全一樣」，警方不能低估其風險。

李展超指，爆炸品處理課不會即場引爆，會以「唔郁佢」為大原則，嘗試切開並銷毀炸藥，亦會在附近做好保護措施，如設置水沙包等。警方需以市民生命、財產為最大考慮，當凌晨 2 時確認完成疏散後展開拆彈，目標希望12小時內完成。

1900戶約6000人需疏散

警方指，由於拆除炸彈風險極高，必須啟動緊急疏散計劃，評估情況後，附近18幢住宅大廈及商業大廈需要疏散，包括新威園A、B、C、E座、中興大廈、金海大廈、興安閣、玉蘭閣、枝蘭閣、翠蘭閣，商廈包括康僑大廈、德宏大廈，太古坊二期、電訊盈科中心、華蘭中心、港島東中心、香港青少年發展聯會德育發展中心。

警方評估疏散人數涉1900戶約6000人，現場會有民政、關愛隊協助，在每幢大廈設立服務站，安排旅遊巴及社區中心予有需要居民休息。稍後炸彈進行時，現場必須保持封閉，會有封路措施。

消防處署理分區指揮官(港島東)盧瑞生表示，會派出2架消防車、2架救護車、一架流動傷者治療車戒備。另鋪設一條消防喉、一隊煙帽隊戒備，亦已調派一部滅火機械人、一輛流動指揮車作部門協調，以及一隊事故安全隊戒備。

圖片：東區區議員李清霞 FB