鰂魚涌地盤發現二戰炸彈｜ 警方成功拆彈 稱最大困難為被大量民居包圍 須確保安全疏散才可處理

【Yahoo 新聞報道】鰂魚涌濱海街一個地盤昨（19 日）發現二戰時遺留的美軍空投炸彈。晚上警方在現場表示，爆炸品處理課人員確認該炸彈長約 1.5 米，重約 1000 磅，性能仍然良好，有極高潛在危險性，附近 18 幢大廈約 6000 名居民需要在晚上 11 時前疏散，涉約 1900 戶。

警方今（20 日）宣布，成功於上午 11 時 48 分拆彈，現場已安全，正安排疏散居民有秩序回家。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任高級警司李展超表示，被發現炸彈中有 500 磅高性能 TNT 炸藥，警方昨日以切割工具用了 4 小時將炸彈開洞，成功接觸炸藥，其後在安全情況下，以點火方法將炸彈燒毀。

李展超續指，由於昨晚天氣非常惡劣，屬控制範圍之外，導致設置裝備上延誤，切割炸彈時間比預計長了一至兩個小時，但仍在總預算時間之內。李展超形容是次為「非常成功的炸彈處理行動」。

爆炸品處理課炸彈處理主任警司張立德表示，警方須確保要有安全疏散才可以處理炸彈，指「今之行動最大困難係被大量民居包圍」，而處理過程中涉切割和燃燒，有機會導致炸彈爆炸。

張立德續指，「炸彈有 500 磅高性能爆炸藥，如果爆炸，對附近建築物造成嚴重破壞及人身傷害」，故必須花較多時間做好前前期保護工作，如堆砌沙包，同時亦盡量令切割更精準，減少爆炸機會。

被問到為何二戰空投炸彈已在地盤埋下長時間，性能卻依然有效？李展超指出，因二戰時期的炸彈造工非常嚴謹，均由兵工廠製作，「佢哋嘅目的係製造大殺傷力及破壞力物品，俾軍方人員使用，本身製作會有不同規格令佢保持一個有效狀態。」