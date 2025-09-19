鰂魚涌戰時炸彈．不斷更新｜警方指炸彈有極高危險性 希望今日日間完成原地處理

【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤周五發現戰時炸彈，警方指炸彈性能仍然良好，有極高危險性，將原地處理。本台不斷更新消息如下：

鰂魚涌戰時炸彈｜港鐵服務不受影響 城巴20條日間路線需改道行駛

鰂魚涌戰時炸彈｜警方疏散約6000居民 冀今日日間完成原地處理

(06:50)受發現戰時炸彈影響，今日電車來往北角總站及筲箕灣總站的服務暫停。其餘電車路線維持服務。

(05:11)城巴表示，因警方及相關部門處理戰時炸彈行動持續，今日日間服務自頭班車起，將於英皇道一帶實施臨時交通安排。20條日間路線需改道行駛，另外部分途經英皇道等巴士站將臨時取消。城巴已加派前線人員於港島各主要巴士站，協助乘客及維持秩序，並已預留後備巴士在有需要時增強服務。

廣告 廣告

鑑於預計北角、鰂魚涌及太古一帶交通會非常繁忙，乘客在出門前應預先規劃行程，並透過城巴網站及手機應用程式輸入個別路線號碼，查詢最新的服務安排。

以下路線正實施特別服務安排，敬請乘客留意：

改道路線 ｜ 2, 2A, 8H, 18X, 33X, 77, 81, 82, 82X, 85, 99, 102, 106, 116, 606, 606A, 608, 682, 722, A12

(02:28)港鐵表示，警方在鰂魚涌拆彈工作不影響列車服務，港島綫及將軍澳綫今天維持正常服務，而鰂魚涌站A及B出入口暫時關閉。

9月19日

鰂魚涌地盤發現戰時空投炸彈 警方指炸彈性能仍良好須原地處理

鰂魚涌地盤發現戰時炸彈 18棟大廈逾六千人須疏散

鰂魚涌地盤現懷疑戰時炸彈 消息指警方需通宵處理 多間社區會堂開放供居民留宿

現場直擊｜濱海街地盤遺炸彈須疏散 社區會堂安置受影響居民

鰂魚涌濱海街地盤現懷疑戰時炸彈 疏散約300人 包括附近太古坊二座