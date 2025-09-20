鰂魚涌戰時炸彈｜警方近中午時分成功拆彈

【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，警方近中午時分成功拆彈。

涉事地盤在早上十一時許，不斷冒出黑煙，傳出燒焦氣味。其後地盤內穿著防護裝備的警員把炸彈彈殼推走，再向彈殼射水。

警方指，花了約4小時在彈殼開出一個約1呎長的洞，取出裡面的炸藥再燃點銷毀，於早上11時48分銷毀全部炸藥成功拆彈，歷時約9小時，是近年最快的一次。因應行動要封閉的18座樓宇解封，市民陸續回家，附近英皇道亦解封，行人及車輛可以重新使用。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超：「我們燃燒炮彈時，烈性炸藥的威力非常猛烈，它不是發生爆炸，只是著火，威力大家看片段可以看到，威力非常有破壞力，亦印證了周五所說，為何我們這個炸彈不能夠移除，要在現場銷毀。威力一如我們所說，跟1940年代投下時的威力近乎是完全一樣，如果處理不當或因任何意外而產生誤爆，後果不堪設想。」

