鰂魚涌戰時炸彈｜部分疏散居民留宿社區會堂 附近市民對交通交阻表示理解(車軒珩報道)

【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤周五發現戰時炸彈後，附近6000名居民要疏散，部分人到社區會堂留宿，關愛隊及區議員提供協助。對於因事件導致交通受阻，市民普遍表示理解。

警方在開始拆彈行動前，以無人機廣播，呼籲附近市民撤離。附近18座樓宇約六千名居民需要疏散，期間一名女子身體不適要送院治理。

警方凌晨2時開始拆彈行動，大批警員戴上頭盔及手套，堆起沙包圍著炸彈，防止炸彈碎片四散。

該未爆的炸彈在鰂魚涌濱海街地盤發現，是二戰時期美軍ANM65空投炸彈，長約1.5米、重約1000磅，內有500磅高性能炸藥。行動期間，附近其中一段英皇道須全線封閉，約20條巴士線改道。

有在附近工作及居住的人行程受影響。

鍾先生：「走路。(走路回家？)是的，很近而已，住在筲箕灣。」

鰂魚涌居民：「不怕，都不是第一次有這些事，都不大影響，都要配合，這麼大件事。我認為(警方)都有自己考慮，不會貿然未準備好就強行處理，那就更危險。」

英皇道封閉期間，多架消防車、警車及救護車在場戒備，確保行動安全。

區內6個社區會堂通宵開放予受影響居民留宿，又提供早餐等物資，關愛隊成員及區議員在場協助。

鍾先生：「睡在大廳、睡在地上，洗澡就沒有。食物早上有，早上有麵包吃、有水喝。(裡面有多少人？)差不多50人。(迫嗎？)不迫。」

王先生：「都沒有辦法，是環境造成這樣，不是人人想住在會堂。突然間掘到地底有炸彈上來，就行運，如果建樓期間爆炸，情況更差。」

過去11年，警方處理過7枚類似的炸彈，今次發現的跟2018年會展站地盤先後發現的三枚屬於同一款，分別用了約20至26小時處理。

#要聞