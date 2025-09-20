鰂魚涌戰時炸彈｜5名疏散市民不適送院 拆彈成功後居民陸續回家

由求婚、訂婚，去到婚禮，一生人只會經歷一次，是人生中一個重要的里程碑，所以由挑選場地，以至結婚戒指都絕對不能馬虎，要為自己及另一半帶來難忘的回憶！2025年婚戒市場掀起一股新風潮，由於國際金價突破每盎司3,500美元的歷史高位，令黃金與鑽石戒指不僅象徵愛情的承諾，更被視為保值的「投資級飾品」。如果Budget有限，但又想搵到顏值高、CP值高的款式，周生生以及周大福的婚戒是不錯的選擇，由傳統經典款，去到新式華麗款都有，價錢更由幾千元至數萬元，絕對可以搵到啱心水！各位準備求婚或結婚的新人們有好消息，近日周生生與周大福都推出限時優惠，可享低至65折，款式選擇也頗多，以下是小編的心水推介！

Yahoo Style HK ・ 1 天前