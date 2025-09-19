小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈 約300人自行疏散 爆炸品處理人員到場 鰂魚涌站A、B出口暫時關閉｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】鰂魚涌濱海街一個地盤今（19 日）有人發現懷疑戰時炸彈，地盤工友及附近商舖共300人自行疏散。
警方中午12時左右接報，派員到場封路，爆炸品處理人員已到場調查。
其後疏散範圍擴大，警方協助在太古坊二座地下的人士疏散。港鐵表示，鰂魚涌站出入口A、B暫時關閉，以配合警方行動。
運輸署截至 1 時 44 分更新，因突發事件，濱海街介乎英皇道與華蘭路之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，並遵從在場警務人員的指示。
同時，英皇道(往柴灣方向)近濱海街的部分行車線現已封閉。
圖片：東區區議員李清霞 FB
其他人也在看
加拿大港人救生艇計劃 CBC：多宗簽證申請造假 涉代筆、抄襲論文取得學歷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】加拿大在2021年推出救生艇計劃，為港人提供快速移民渠道，相關計劃疑遭濫用。加拿大廣播公司CBC 報道，至少7宗聯邦法院案件裁決顯示，申請人涉以代筆、抄襲等方式取得學歷，因失實陳述而被拒發簽證。加拿大移民部門指，若申請人提供虛假資訊，新規定可處以最高 150 萬加幣罰款。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈 疏散約300人
【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈，緊急疏散約300人。事發後，附近的民居及店舖需要疏散。約中午12時，鰂魚涌濱海街16至22號地盤，有工人在建造地基期間，發現一個長約1.3米的懷疑戰時炸彈。地盤外多架警車及消防車戒備，爆炸品處理課人員、警員及消防到場處理，向地盤工人了解情況。運輸署表示，濱海街已全線封閉。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了
TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
將拖鞋放入奶茶配料盆 深圳小吃店員遭行拘
【on.cc東網專訊】廣東深圳一間小吃店的店員將拖鞋放進珍珠奶茶的配料盆中，並徒手抓珍珠，相關畫面流出後引發網民關注。深圳市市場監督管理局龍華局周四（18日）回應指，拍攝者為當事員工，門店報警後，該員工已被警方行政拘留。涉事門店已暫時停業，全面清理並銷毀店內所有on.cc 東網 ・ 2 小時前
打風・米娜｜天文台評估需否今晚發八號波 幼稚園今停課｜不斷更新｜Yahoo
天文台在上午 9 時 20 分改發三號強風信號。天文台指，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
的士狗奇遇・睇片｜市民搭車竟有3隻小狗齊坐 司機鼓勵領養 短片近3萬人讚好｜Yahoo
施政報告提出容許寵物狗進入餐廳，引起社會對人狗共融空間的討論。有市民日前就有「的士狗狗奇遇」，他向《Yahoo新聞》表示，當日他登上一部的士，車內竟然有3隻初生小狗在前座，司機詢問他有沒有興趣領養。乘車期間小狗安靜乖巧的躺在他身上，更睡得很甜。這條自拍短片獲近3萬網友讚好，他形容這是最開心的乘搭的士體驗。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
內地機械人亦爆「失業潮」？日租3萬變2千仍無人問津
內地各行業的「內卷」與失業潮時有所聞，但令人意想不到的是，連機械人也疑似面臨供應過剩，掀起一波「失業潮」。據報道，今年初，因央視春晚表演而一夜爆紅的機械人租賃市場，短短數月內經歷戲劇性崩跌。機械人日租價格從高峰期的2至3萬元人民幣(下同)，暴跌至僅2,000元，跌幅超過九成。由於功能有限，即使降價也乏人問津，市場需求大am730 ・ 3 小時前
內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇
內地預製菜風波持續，繼「西貝預製菜」風波之後，在香港也設分店的「綠茶餐廳」也被內地媒體揭發悄悄撤掉門店外「本店無預製菜，現點現做」的廣告語。主打浙江菜的綠茶餐廳一直是國內人氣熱店，於全國有逾500家門店，今次竟牽涉預製菜風波，令眾多食客震驚。Yahoo Food ・ 4 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
公務員飲內地水｜物流署署長陳嘉信退休前休假 副署長署任 許正宇：正常安排｜Yahoo
捲入公務員飲用水採購風波的物流署長陳嘉信，今日正式停任職務。政府今日刊憲，宣布陳嘉信停任物流署長，並放取退休前休假，由副署長黃淑嫻署任。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
【Yahoo送戲飛】「如果當年我咁做就好啦⋯」「芭比」瑪歌羅比主演《白日夢接夢》時光倒流重新經歷遺憾與抉擇
《白日夢接夢》集齊曾獲奧斯卡影帝影后提名的哥連費路及瑪歌羅比，延續各自職業生涯的好評！瑪歌羅比早前主演兼監製掀起全球熱潮、締造票房奇蹟的現象級電影《芭比》，而哥連費路則在HBO原創劇集《企鵝》中以反派企鵝人一角及令人不寒而慄的演出，獲頒金球獎最佳男演員及艾美獎最佳男主角提名，兩人合作展現出非凡化學反應，導演名田高梧更大讚兩人在事業巔峰合體點亮大銀幕，非常值得在戲院裏觀賞！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
打風｜三號強風信號生效 天文台今晚評估是否發更高信號(陳佩彤報道)
【Now新聞台】三號強風信號生效，預料今日日間大部分時間維持。天文台表示，強烈熱帶風暴米娜將於黃昏前後登陸廣東東部沿岸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。 兩個風暴先後逼近本港，率先靠近的強烈熱帶風暴米娜為本港帶來陣陣強風，在尖沙咀碼頭有人風雨不改來釣魚，不少遊客繼續到維港拍照。東莞遊客梁小姐：「來之前會有擔心，因為我們要回去，擔心我們到時候回不去，但來了之後發現(天氣)還挺好的。」浙江遊客陳小姐：「現在還可以，現在我感覺風蠻涼爽的，感覺颱風還未登陸。根據天氣情況，如果颱風(風勢)很大，肯定要留在室內。」過往是水浸黑點的鯉魚門三家村有不少船隻停泊在岸邊，水位未見上漲，不過風勢已經顯著增強。一海之隔的北角，有人無懼天氣變化繼續划艇。天文台表示，現時高地吹強風，普遍風勢將會增強。天文台高級科學主任張冰：「米娜的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口，並會為本港帶來幾陣狂風驟雨以及雷暴，稍後雨勢有時較大，市民請留意天氣變化。按照現時預測，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。」天文台提醒，海面有大now.com 新聞 ・ 56 分鐘前
澳門船票優惠｜金光飛航買一送一、每程低至$86.5！還有免費升頭等艙、杏仁餅、上網SIM卡
澳門船票優惠又來啦～Klook推出優惠，金光飛航來回船飛只要$173，除開單程只要$86.5，十分划算！KKday同樣抵買，既有免費升級頭等艙，還送杏仁餅、上網SIM卡等優惠，慳了船票使費，入住澳門酒店就可以豪花一點。提提大家，船票優惠一向都好搶手，大家記得趁早入手！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
兩女於中環 Bioscor 靜脈輸注 NMN 後休克 警方拘捕三人涉無牌行醫｜Yahoo
衞生署表示，昨日（18 日）表示有兩名市民到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注 NMN（含烟酰胺單核苷酸）後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
涉超巿圖偷凍肉零食 男警認罪判罰款2000元
【on.cc東網專訊】已退休的男警今年6月在秀茂坪百佳超市購物後，就一批物品付款，同時暗地裏用個人手推車企圖帶走另一批價值近600港元的物品，結果被「斷正」。男警最終放棄贓物，逃離現場，至翌月被捕。被控一項企圖盜竊罪，案件今日（19日）在觀塘裁判法院首次提堂。男on.cc 東網 ・ 3 小時前