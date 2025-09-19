鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈 約300人自行疏散 爆炸品處理人員到場 鰂魚涌站A、B出口暫時關閉｜Yahoo

鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈 約300人自行疏散 爆炸品處理人員到場｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】鰂魚涌濱海街一個地盤今（19 日）有人發現懷疑戰時炸彈，地盤工友及附近商舖共300人自行疏散。

警方中午12時左右接報，派員到場封路，爆炸品處理人員已到場調查。

其後疏散範圍擴大，警方協助在太古坊二座地下的人士疏散。港鐵表示，鰂魚涌站出入口A、B暫時關閉，以配合警方行動。

運輸署截至 1 時 44 分更新，因突發事件，濱海街介乎英皇道與華蘭路之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，並遵從在場警務人員的指示。

同時，英皇道(往柴灣方向)近濱海街的部分行車線現已封閉。

圖片：東區區議員李清霞 FB