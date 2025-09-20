鰂魚涌濱海街16至22號地盤發現第二次世界大戰時的空投炸彈

鰂魚涌濱海街16至22號地盤發現第二次世界大戰時的空投炸彈，消息指警方已鋸開炸彈外殼並燒毀炸藥，預料下午2時完成程序。



鰂魚涌站A及B出入口暫時關閉

受事件影響，今日電車來往北角總站及筲箕灣總站的服務暫停，其餘電車路線維持服務。港鐵方面，鰂魚涌站A及B出入口暫時關閉，而列車服務則不受影響，港島綫及將軍澳綫維持正常服務。

下列九巴路線需臨時改道行駛

路線102 [美孚 ⇌ 筲箕灣]106 [黃大仙 ⇌ 小西灣（藍灣半島）] 及613 [安泰（西）（和泰樓） ⇌ 筲箕灣]來回方向臨時不停健康村至太安樓（往港島）/太富街（往九龍）各站

路線116 [慈雲山（中）⇌ 鰂魚涌] 來回方向臨時不停健康村至新威園各站

路線606 [彩雲（豐盛街）⇌ 小西灣（藍灣半島）] 來回方向臨時不停健康村至太康樓（往港島）/康怡廣場（往九龍）各站

城巴今日（9月20日）日間服務自頭班車起，將於英皇道一帶實施臨時交通安排。20條日間路線需改道行駛，另外部分途經英皇道等巴士站將臨時取消。



廣告 廣告

由於炸彈性能仍然良好，必須現場處理。因應事件，警方昨晚11時前緊急疏散區內18幢住宅和商業大廈，涵蓋大約1,900戶、6,000人。警方表示，期望趕在今日日間恢復市面正常。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/鰂魚涌炸彈-消息指警方已鋸開炸彈外殼燒毀炸藥-料下午2時完成/601142?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral