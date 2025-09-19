冼麗婷悼胡菊人 隔著車窗微笑一剎成永恆
鰂魚涌現懷疑戰時炸彈｜小米召回逾 11 萬輛 SU7 標準版｜譚詠麟去公廁化身「市民」受訪｜9 月 19 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 19 日（星期五）。天文台預測今晚至明日本港吹強風程度西北風，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，海有大浪及湧浪，氣溫介乎 26 至 29 度；明日轉吹偏南風，風勢逐漸減弱。展望星期日仍有驟雨；星期一短暫好轉及酷熱，隨後一兩日轉壞。明日最高紫外線指數約為 2，強度屬低。熱帶氣旋「米娜」明日橫過珠江口一帶後逐漸減弱；另一熱帶氣旋「樺加沙」未來兩三日移向呂宋海峽並顯著增強，下週中期或為廣東沿岸帶來狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海面非常大浪及湧浪。
【今日重點新聞】
鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈 約 300 人自行疏散 爆炸品處理人員到場 鰂魚涌站 A、B 出口暫時關閉｜Yahoo
【Yahoo 新聞】鰂魚涌濱海街一地盤今午有人發現懷疑戰時炸彈，地盤工友及附近商舖約 300 人自行疏散。警方中午約 12 時接報到場封路，爆炸品處理人員其後抵達調查，並擴大疏散範圍，協助太古坊二座地下人士離開。港鐵指為配合行動，鰂魚涌站 A、B 出口暫時關閉。運輸署於 1 時 44 分指濱海街（英皇道至華蘭路）全線封閉，呼籲駕駛者改道並遵從警員指示。
的士狗奇遇・睇片｜市民搭車竟有 3 隻小狗齊坐 司機鼓勵領養 短片近 3 萬人讚好｜Yahoo
【Yahoo 新聞】有市民何先生由粉嶺乘的士往西貢，登車後發現前座有 3 隻初生小狗，女司機更問他是否有意領養。途中小狗安靜依偎在乘客身旁，何先生形容是「最開心嘅一次搭的士體驗」。他其後將短片上載社交平台，獲近 3 萬讚好；有網民大呼羨慕，亦有人關注若乘客不喜歡狗，司機應如何處理。
加拿大港人救生艇計劃 CBC：多宗簽證申請造假 涉代筆、抄襲論文取得學歷｜Yahoo
【Yahoo 新聞】加拿大廣播公司報道，至少有 7 宗聯邦法院裁決涉及在「救生艇」計劃下申請開放式工作簽證者以代筆、抄襲等方式取得學歷，因失實陳述被拒簽。移民部門表示，若提供虛假資訊，按新規可罰最高 150 萬加元（約 849 萬 元）。Wise 各涉事大學稱畢業生須達嚴格標準，並會對濫用名譽者採取行動；海外港人組織則指相關個案屬少數，不應掩蓋大多數申請者持有合法學歷、貢獻社群的事實。
【今日重點財經新聞】
【Yahoo 財經】美國聯儲局 9 個月來首次減息 0.25 厘，並預期年底前或再減兩次；消息一度推動比特幣升穿 11.7 萬美元（約 91 萬 元）。分析指在寬鬆預期、現貨 ETF 資金與機構參與下，年底或上望 15 萬美元（約 117 萬 元），惟短期波動仍存。以上美元兌港元折算以約 7.78 計。
安全隱患｜小米召回逾 11 萬輛標準版 SU7 市監總局：存安全隱患 以 OTA 技術升級輔助駕駛功能
【BossMind】中國市監總局公告，小米（ 1810 ）備案召回計劃，即日起召回 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 8 月 30 日生產之部分 SU7 標準版電動車，共 116,887 輛。當局指涉 L2 高速領航輔助在極端場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛未及時干預或增碰撞風險。小米將透過 OTA 免費升級軟體以消除隱患。消息登上微博熱搜，小米股價一度受壓。
【鉅亨網】上海南京東路旗艦店今早排隊取機人龍逾百人，首日多為 iPhone 17 Pro／Pro Max，新增橙色與傳統銀色更受捧。店外「黃牛」活躍，256GB 版 Pro Max 最吃香，願加價人民幣 500 至 600 元（約 547 至 656 元）回收；標準版則不加價，料因貨源較充足。
【今日重點娛樂新聞】
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
【Yahoo 娛樂圈】「樂壇校長」譚詠麟（ 75 歲）外出使用公廁後，於街訪中化身「譚先生」即席受訪，大讚翻新後設施乾淨無異味，笑言「瞓晏覺都得」。片段被瘋傳，引發網民熱議。
【Yahoo 娛樂圈】方力申今年 2 月宣布與拍拖兩年的藝術家女友葉萱（ Maple ）結婚， 6 月再透露將榮升爸爸。其接受 YouTube 專訪時談及父母面對 Maple 曾涉邪教事件的態度，指母親一直包容支持，對她說「我都當你係我個女」。
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
【Yahoo 娛樂圈】全智賢與姜棟元主演的 Disney+ 劇集《暴風圈》上線後掀起爭議。劇中全智賢於第 4 集一句「為什麼中國會偏好戰爭？」在微博引起熱議，不少網民批評與現實不符並感不滿，亦有人指劇中香港取景場面有刻意醜化中國之嫌。
