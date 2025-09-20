鰂魚涌直擊｜地盤附近路段陸續解封 現場一度嗅到火藥味

【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤周五發現戰時炸彈，警方仍在地盤處理，本台記者車軒珩下午1時在涉事地盤外面附近。記者所在位置自凌晨起封閉，至中午12時許才解封，當記者到抵時，仍能嗅到一些火藥味。

另外，地盤外附近一段英皇道行車路線一度全線封閉，但已陸續解封，亦見到有電車、巴士及其他車輛行駛。

據了解，警方已接近完成拆彈程序，所以陸續解封路段。而現場仍有警車及消防車戒備。

