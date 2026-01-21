鰂魚涌好去處｜富衛中心開幕免費派發Hashtag B/Lady M+送旅遊保（附換領地點）

鰂魚涌好去處｜富衛中心開幕免費派發 Hashtag B /Lady M+送旅遊保（附換領地點）

鰂魚涌返工的朋友留意！富衛香港（FWD）全新總部「富衛中心」（FWD Tower）慶祝開幕，於太古坊糖廠街舉行的美食車派對今日（1月22日）來到最後一日！現場繼續免費派發 Hashtag B 千層撻、Lady M 蛋糕等人氣美食，更加碼送出旅遊保險！即睇最後換領機會，Lunch Time 記得落去搶！

最後召集！糖廠街美食車免費歎 Hashtag B、Lady M

為慶祝「富衛中心」正式易名及開幕，FWD美食車進駐太古坊糖廠街，聯同區內9間人氣餐飲夥伴派發免費小食。今日（1月22日）中午12時至下午4時是活動尾聲，各位甜品控千萬不要錯過！

今日免費美食名單（FWD MAX 會員尊享）：

Hashtag B： 人氣拿破崙焦糖千層撻

Lady M： 精美蛋糕

Paul Lafayet： 經典曲奇

其他參與商戶： Enoteca、mhp by Tong Chong Street Market、Pici、Pret A Manger、Quarter Coffee Shop、Sage & Salt

註：每位 FWD MAX 會員最多可換領一張餐飲兌換券，數量有限，送完即止。

著數加碼！掃描 QR Code 即拎免費旅遊保

除了有得食，現場還有「旅遊保」派發！FWD 網上保險平台預備了 「FWD旅遊保」（經濟計劃），只要 FWD MAX 會員於今日活動期間，在糖廠街現場掃描 QR Code，即可免費兌換 5 日亞洲旅遊保險。保障額高達 50 萬港元，包海外醫療及住院現金等保障，新一年去旅行即慳一筆！

關於富衛中心 FWD Tower

位於鰂魚涌太古坊的「富衛中心」（前稱德宏大廈）已於 2026 年 1 月 1 日正式易名。早前（1月20日）的開幕典禮更請來鄭裕玲（Do姐）及農夫兩位星級嘉賓撐場，標誌著富衛業務發展的新里程。今日路過糖廠街，不妨感受一下現場的熱鬧氣氛！

FWD 美食車及社區慶祝活動（最後今日）：

日期： 2026年1月22日（星期四）

時間： 中午12時至下午4時

地點： 鰂魚涌太古坊糖廠街（地圖按此）

換領資格： FWD MAX 會員尊享（名額有限，先到先得）

