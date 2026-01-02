焦點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

鱷魚肉湯食譜│氣管敏感教星！止咳平喘兼潤肺化痰 鱷魚肉加海星煲湯想出味靠一個步驟

鱷魚海星湯對咳嗽和多痰有舒緩功效，加點紅蘿蔔和粟米便已經清甜，更可紓緩氣管不適，想知道如何煲先出味？

鱷魚肉湯食譜│氣管敏感教星！止咳平喘兼潤肺化痰 鱷魚肉加海星煲湯想出味靠一個步驟
鱷魚肉湯食譜│氣管敏感教星！止咳平喘兼潤肺化痰 鱷魚肉加海星煲湯想出味靠一個步驟

鱷魚肉湯功效顯著，素來有「止咳湯水之王」的稱譽，鱷魚肉有止咳平喘、潤喉化痰、健脾益肺作用，可以紓緩咳嗽及痰多的病徵。現在大家聽到咳聲已成驚弓之鳥，但春夏本來便是個氣管容易過敏的季節，這個時候不妨多煲些時令止咳潤肺湯水。鱷魚海星湯對咳嗽和多痰有舒緩功效，加點紅蘿蔔和粟米便已經清甜，更可紓緩氣管不適。煲之前把鱷魚肉乾和海星先浸泡，煲起來更易出味，即睇Yahoo Food鱷魚肉海星湯食譜：

鱷魚海星湯（4人份量）

需時：2小時20分鐘

材料：

鱷魚肉乾1片

海星2隻

羅漢果半個

雪耳1朵

蜜棗2粒

南北杏20克

北沙參3條

玉竹20克

陳皮1角

紅蘿蔔1條

粟米1條

薑2片

豬骨450克

水3500毫升

鹽適量

做法：

1. 豬骨冷水入鍋，滾起再汆水5分鐘，撈出，洗淨。紅蘿蔔削皮切塊，粟米切段。雪耳浸軟，切去硬芯，分小朵。
2. 海星和鱷魚肉乾浸泡半小時，其餘藥材洗一洗。
3. 湯煲加入全部材料，加水，水滾煲10分鐘，收中細火煲兩小時，加鹽調味。
3. 湯煲加入全部材料，加水，水滾煲10分鐘，收中細火煲兩小時，加鹽調味。

