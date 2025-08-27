鱷龜慘被虐餓至變骷髏骨 拯救動物團體質疑龜主為呃like自製虐待影片

【動物專訊】人無恥最無敵！有網民自稱飼養了一隻受傷鱷龜後，將他放入箱內療傷後，竟然一年後才記起他的存在，該網民更將這隻瀕死的龜拍片放在抖音視頻中，引起網上熱議。拯救動物組織龜途發言人阿邦質疑，這些人為了在網上「呃like」故意將動物虐待後拍片，動物因而受苦甚至死亡，動物慘被淪為這些無恥主人「呃like」工具。阿邦認為這類自製虐待動物影片博取流量，行為可恥，呼籲全盛杯葛這類影片。

據陝視新聞報道，廣東有一位自稱是龜玩家阿偉，一年前從別的玩家手上得到了這隻鱷龜，當時看到龜體有外傷，便想著先放在箱底用藥水泡泡，結果卻因為養的龜類太多，之後竟忘記了，直到最近才回想起來。該玩家稱發現家中的一隻鱷龜被遺忘在了箱底一年，竟然還活著，卻瘦成了皮包骨，引起許多網民關注，又稱該龜為「骷髏龜」。

龜途阿邦表示，若將龜放在箱內無水無食物一年，根本無可能生存。他質疑這個案可信性，指龜如無水長時間，龜殻會生真菌及龜裂，但從影片所見，該龜殻應長期沾水，估計極大可能是在人為控制之下將龜殻變成骷髏骨，是長期沒有為龜提供食物。

「我估計有人利用龜這類動物有強的生命力，嘗試將他故意餓到如此用來呃like，利用動物的苦難去製造流量是非常可恥的！」他說，網上經常有將爬蟲類寵物「閒置」的消息，另亦經常在網上看到有動物被蟹鉗住、動物被老鼠夾夾著、經過海邊又剛遇反轉了的海龜等，這些巧合發現動物受苦的影片，發佈後往往有許多人留言及分享，推到有1、2萬like，許多是有些人自製動物苦難去騙流量，他呼籲絕對應該杯葛這類影片及不要自製虐待動物的影片。他坦言，龜生命力強，亦因而成為最悲情的寵物，如換轉是其他物種，可能早已變骨了。

鱷龜慘被餓至如骷髏。

