一隻鱷龜被粗心的主人遺忘在箱底長達一年，當主人想起來時，這隻可憐的鱷龜已經瘦成如皮包骨般的「骷髏龜」，所幸，這隻堅強的鱷龜活下來了，主人保證不會再忘了它，更被網民稱為「龜堅強」。
綜合《陝視新聞》廣東龜類男玩家「阿偉」養了許多寵物。約1年前接收了一隻鱷龜，由於當時鱷龜身上有傷，他就將鱷龜上藥後，放在箱底休養。惟阿偉又養了許多寵物，這一忙就忘了鱷龜放在箱底下的事。阿偉表示，直到最近他才想到那隻鱷龜。網上影片顯示，鱷龜瘦到有如骷髏龜般的皮包骨，但仍然奇蹟式的存活。
飼主：「龜堅強」未來徹底康復有望
事件曝光後，不少網民都對鱷龜遭遇感到可鄰，批評阿偉怎能忘記活生生的生命，未盡飼主責任，但同時為鱷龜存活嘖嘖稱奇，更稱牠為「龜堅強」，亦有人呼籲阿偉多喂魚蝦補營養。但阿偉指出，龜類在長時間饑餓的情況下，腸道有可能萎縮，急不得，但他承諾會用心調理這隻「龜堅強」，從這幾天的進食情況來看，牠正在慢慢恢復，未來徹底康復有望。
點擊觀看影片
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/鱷龜慘被遺忘近1年無餵-餓成骷髏奇蹟存活-有片-/593003?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
