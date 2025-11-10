鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
鳳凰颱風強襲菲律賓 「浪拍打防波堤感覺地面都在震」
（法新社菲律賓伊薩貝拉10日電） 超級颱風鳳凰（Fung-Wong）強襲菲律賓，至今釀成2死，風暴來襲前，當局已疏散逾百萬人。有居民說，當海浪拍打在防波堤上，感覺地面都在震動。
這是今年侵襲菲國的第21個風暴，暴風半徑幾乎覆蓋菲律賓全境。
菲律賓氣象局（PAGASA）表示，鳳凰挾帶強風豪雨橫越全國人口最稠密的呂宋島（Luzon），最大持續風速每小時185公里，瞬間最大風速每小時230公里。
當局表示，呂宋島與東維薩亞斯省（Eastern Visayas）首當其衝，有人因溺水喪命，還有人被埋在瓦礫堆下。
薩馬省（Samar）卡巴洛甘市（Catbalogan）一名救難人員告訴法新社，一名64歲婦人遭倒塌樹木與瓦礫掩埋，遺體已被尋獲。
他說：「風太強了，雨也太大…根據其家人說法，她可能是有東西忘了拿又折返屋內。」
在奧羅拉省（Aurora）的迪帕庫勞鎮（Dipaculao），居民奧拉（Aries Ora）用鋼板與木板加固房屋。
34歲的奧拉對記者說：「我們最害怕的是，颱風登陸時剛好在夜間…我們看不清風勢方向，也看不到外面發生什麼事。」
菲國北部卡加延省（Cagayan）居民薩爾奎納（Loretta Salquina）說：「我們家常常淹水，因此一接獲通知就馬上撤離，不然會被困在裡面」。
薩爾奎納說：「颱風可能會把屋頂掀掉…待在避難中心比較安全。」
33歲的卡薩里諾（Edson Casarino）則說：「當海浪拍打在防波堤上，感覺地面都在震動。」
氣象局指出，鳳凰預計今晨從菲律賓北部沿海離開，仍維持颱風等級，接著進入海面，在接近台灣西部時逐漸減弱。（編譯：劉文瑜）
