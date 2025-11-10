鳳凰｜天文台中午 12 時 20 分發一號風球 評估需否改發更高信號｜不斷更新｜Yahoo

【2025-11-11 08:35】

【Yahoo 新聞報道】天文台表示，會在今日下午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台並會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力，評估是否需要改發三號強風信號。

熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，天文台按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在明晚（11 日）至星期三（12 日）初時最接近本港，於香港以東約 400 公里或以外掠過。隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

廣告 廣告

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至 20 度左右。今晚至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。

強颱風 鳳凰 在香港時間 2025 年 11 月 10 日 05 時的最新資料 位置: 北緯 16.9 度，東經 119.9 度 (即香港之東南約 850 公里) 中心附近最高持續風速: 每小時 155 公里 鳳凰會在未來一兩日移向南海東北部，並轉向偏北方向移動，移向台灣一帶。

強颱風 鳳凰 預測的位置和強度。在香港時間 2025 年 11 月 10 日 05 時的最新資料。

【11 月 10 日原來報道】

天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日（10 日）中午前後進入本港 800 公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二（11 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，星期三（12 日）最接近本港，於香港以東 400 公里左右掠過，本地風力預料會在星期二稍後至星期三有所增強。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至 20 度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。

超強颱風 鳳凰在香港時間 2025 年 11 月 09 日 08 時的最新資料。位置: 北緯 14.2 度，東經 124.9 度 (即香港之東南約 1440 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 185 公里。鳳凰會在今日移向呂宋，隨後進入南海東北部，有較大機會轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶。