鳳凰｜天文台中午 12 時 20 分發一號風球 評估需否改發更高信號｜Yahoo
【2025-11-11 08:35】
【Yahoo 新聞報道】天文台表示，會在今日下午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台並會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力，評估是否需要改發三號強風信號。
熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，天文台按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在明晚（11 日）至星期三（12 日）初時最接近本港，於香港以東約 400 公里或以外掠過。隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。
在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至 20 度左右。今晚至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【11 月 10 日原來報道】
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日（10 日）中午前後進入本港 800 公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二（11 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。
按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，星期三（12 日）最接近本港，於香港以東 400 公里左右掠過，本地風力預料會在星期二稍後至星期三有所增強。
在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至 20 度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。
