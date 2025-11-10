鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。
呂旭昇今早在港台節目《千禧年代》表示，鳳凰昨早（9 日）增強為超強颱風後登陸並橫過呂宋；大部份預報模式都預計，鳳凰會先受副熱帶高壓脊的引導氣流影響，向西北偏北移動，之後會受西風槽影響以偏北方向移動，期間鳳凰會逐漸受到東北季候風的較乾和較涼的影響，強度慢慢減弱。
被問到香港會受到的天氣影響，呂旭昇指本港現時都受到乾燥的東北季候風影響，隨著鳳凰跟本港的距離拉近，兩者共同影響下風勢會增強。另外鳳凰的水氣亦會慢慢接近，有機會為本港帶來一兩陣雨，但預計雨勢不大。水位方面，今晚至明日（11 日）凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。
呂旭昇又說，去年 11 月本港曾受 3 個熱帶氣旋銀杏、桃芝，以及萬宜影響，呂並指出，如果海水溫度和引導氣流方向等條件適合，今年餘下時間本港仍然有機會受到熱帶氣旋影響。
