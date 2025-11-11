容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
鳳凰｜熱帶氣旋警告取消 天文台發強烈季候風信號｜Yahoo
【2025-11-11 21:45】
【Yahoo 新聞報道】天文台在晚上 9 時 40 分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。
鳳凰繼續遠離本港，但受東北季候風影響，晚間本港部分地區仍然吹強風，高地間中達烈風程度。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。
下午 9 時，強烈熱帶風暴鳳凰集結在香港之東南偏東約 500 公里，即在北緯 20.7 度，東經 118.7 度附近，預料向東北移動，時速約 10 公里，移向台灣一帶。
【2025-11-11 07:45】
一號戒備信號仍然生效。天文台說，一號信號會在今日日間維持。除非鳳凰採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。隨著鳳凰遠離，本地天氣會繼而受東北季候風主導，天文台屆時會視乎本地風力變化，考慮以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。
過去數小時，鳳凰繼續採取偏北方向移動，靠近廣東沿岸，預料今日本港離岸間中吹偏北強風，高地達烈風程度，但受地形屏蔽影響，普遍地區持續吹強風的機會較低。預料鳳凰會在今日稍後至晚間最接近本港，於香港以東 400 公里以外掠過，隨後移向台灣一帶，逐漸遠離本港並減弱。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。
上午 8 時，颱風鳳凰集結在香港之東南約 540 公里，即在北緯 19.5 度，東經 118.4 度附近，預料向北移動，時速約 12 公里，橫過南海東北部。
【2025-11-10 12:23】
天文台已經在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號，並會在周二（11 日）中午前維持。天文台並會視乎鳳凰的強度變化及與本港的距離、東北季候風對鳳凰的影響及本地風力，以評估是否需要改發三號強風信號，或改發強烈季候風信號。
天文台預料，鳳凰會在今日（10 日）與本港保持超過 600 公里距離；按照現時預測， 鳳凰會在南海東北部逐漸轉向偏北方向移動，並在明晚至星期三（12 日）初時最接近本港，於香港以東約 400 公里或以外掠過。隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。
在鳳凰及東北季候風的共同效應下，於今晚晚間漲潮時，本港沿岸水位普遍會較正常高約 0.5 米，部分沿岸低窪地區在凌晨時分可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上 3 米左右。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。
正午 12 時，颱風鳳凰集結在香港之東南約 760 公里，即在北緯 17.2 度，東經 119.0 度附近，預料向西北移動，時速約 12 公里，橫過南海東北部。
鳳凰亦是今年第 14 個令香港天文台需要發出警告的熱帶氣旋，再次打破單一年份內發出最多熱帶氣旋警告的紀錄。
【2025-11-10 08:35】
天文台表示，會在今日下午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台並會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力，評估是否需要改發三號強風信號。
熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，天文台按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在明晚（11 日）至星期三（12 日）初時最接近本港，於香港以東約 400 公里或以外掠過。隨後鳳凰會移向台灣一帶，逐步遠離本港，並受東北季候風影響而逐漸減弱。
在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至 20 度左右。今晚至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。
【11 月 10 日原來報道】
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日（10 日）中午前後進入本港 800 公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。天文台又說，會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二（11 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。
按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，星期三（12 日）最接近本港，於香港以東 400 公里左右掠過，本地風力預料會在星期二稍後至星期三有所增強。
在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至 20 度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。
