「鳳凰」增強為超強颱風 料通過呂宋島北轉襲台

【on.cc東網專訊】中國大陸中央氣象台周日（9日）指，今年第26號颱風「鳳凰」已於當日凌晨加強為超強颱風級，預計向西北方向移動，強度繼續增強，對大陸東南沿海及台灣地區構成顯著影響。台灣氣象專家指，鳳凰通過菲律賓呂宋島後可能北轉朝向台灣，預計周一（10日）發布海上颱風警報，周二（11日）發布陸上警報。颱風中心有機會於周三（12日）晚至周四（13日）日間在台灣西南部登陸。

大陸自然資源部表示，受颱風影響，福建近岸海域將出現2.5至3.8米大浪，海浪預警級別為黃色；浙江南部和廣東東部近岸海域也將出現中至大浪。國家海洋預報台已發布海浪橙色警報，提醒沿海單位及作業船隻提前採取防浪避浪措施。

台灣氣象專家指，受地形及冷空氣影響，鳳凰接近台灣時強度可能減弱為輕度颱風。台灣大央氣象署提醒，台灣周一起將受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，東部、北部及恆春半島需嚴防大雨或豪雨；西半部及東半部後續也需留意較大降雨。近海作業船隻則應密切關註動態，確保安全。

