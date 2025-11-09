iHerb雙11優惠全網限時74折
「鳳凰」明中午前後闖港800公里範圍 天文台屆時將發1號波
【on.cc東網專訊】超強颱風「鳳凰」會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出1號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三(12日)最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二(11日)稍後至星期三有所增強。
天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。
在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會下降至攝氏20度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。
