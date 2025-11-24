鳳德邨男子疑餵女兒服老鼠藥同輕生 涉企圖謀殺被捕

【Now新聞台】黃大仙一名48歲男子懷疑給自己及11歲女兒服食毒藥，兩人不適送院，男子涉嫌企圖謀殺被捕。

事發在鳳德邨黛鳳樓，昨晚約8時，男子的母親發現他在廁所嘔吐，之後再發現男子給女兒飲用龍眼蜜，懷疑當中混入疑似老鼠藥，於是報警求助，兩父女送院治理，情況穩定及清醒；警方到場發現男子的遺書，並將他拘捕。

據了解，男子有精神病紀錄，案件被列作企圖謀殺，黃大仙重案組跟進調查。

