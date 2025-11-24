鳳德邨男子疑餵女兒服老鼠藥同輕生 涉企圖謀殺被捕

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 22 小時前
黃大仙鳳德邨企圖謀殺案 48 歲父疑服老鼠藥後再餵 11 歲女 二人清醒送院｜Yahoo
黃大仙鳳德邨發生一宗企圖謀殺案，一名 48 歲男子懷疑飲混入老鼠藥的龍眼蜜，企圖輕生，再餵 11 歲女兒飲用。事主母親發現他嘔吐，遂揭發事件並報警，父女二人清醒送院。警方調查後將父親拘捕，案件暫列企圖謀殺，由黃大仙重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
古埃及展入場大排長龍 故宮文化博物館允周六持票者 3 個月內免費重訪︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港故宮文化博物館就「古埃及文明大展」昨日（ 22 日）的入場安排致歉，因應公眾反應熱烈，現場輪候人數眾多，需排隊等候。館方宣布，為感謝輪候觀眾的支持，持有昨日門票的訪客，可於即日起計的 3 個月內，再次免費入場一次。Yahoo新聞 ・ 1 天前
石鼓洲南丫島先後現浮屍 1男1女身份未明
石鼓洲南丫島先後現浮屍。今日(23日)下午2時許，在石鼓洲對開約兩公里海面，有途人發現一名女子載浮載沉，救援人員接報到場，將女子救起，證實她當場死亡。am730 ・ 16 小時前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 19 小時前
將軍澳驚現骸骨 警方相信是不明動物屍骨
將軍澳至善街驚現細小骸骨，引起市民驚恐，警方經初步調查，相信是不明動物的屍骨。 案件列作「動物屍體發現」處理 有網民近日在社交平台發布圖片，指在將軍澳將南舊橋附近，發現一堆細小的白骨。警方今日表示，在本月16日下午3時18分接獲途人報案，指在至善街5號發現一些骨頭。警員接報到場，經初步調查，相信屬於不明動物am730 ・ 1 天前
元朗2共同業主未遵守清拆令 判罰款逾5.3萬元
【on.cc東網專訊】元朗兩名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，上周五(21日)在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共53,580元，當中33,580元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 2 小時前
西環小學被爆竊 男子空手而回被捕
西營盤一間小學本周三被爆竊，經點算後，學校並無財物損失。一名41歲本地男子被捕，警方正調查有否牽涉更多案件。 男子經窗戶爬入學校 警方在本周四接報，指一間位於西營盤的小學窗戶被破壞，校舍懷疑被爆竊。閉路電視顯示一名男子在前一晚，經窗戶爬入學校，之後在校舍內徘徊，企圖盗竊。 警方翻查閉路電視片段，成am730 ・ 1 天前
香港文化節︱北角油街辦非遺市集 傳承龍鬚糖、繡花鞋等工藝︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港文化節於本週末北角油街實現舉辦「非物質文化遺產市集 2025」，以「自然啟迪 工藝傳香」為主題，設有表演節目、體驗工作坊、非遺食品製作示範及遊戲攤位等，免費予公眾參與。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
港鐵尖東站內男子跌倒 頭傷清醒送院
【on.cc東網專訊】今日(23日)早上11時14分，一名姓林(73歲)男子於港鐵尖東站內，意外跌倒頭部受傷流血。職員見狀報案求助，救護車接報到場將清醒事主送院治理。警員經初步調查相信，事件沒有可疑，列作「有人意外受傷」處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
彩雲邨單位閉門失火 疑電池過熱肇禍
【on.cc東網專訊】黃大仙發生火警。今午(23日)12時08分，彩雲(二)邨啟輝樓一單位起火冒出大量濃煙，多名居民報案求助。消防接報到場派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，同時搜救隊協助救援，火勢迅速被撲熄，事件中無人受傷，起火單位外牆熏黑。on.cc 東網 ・ 1 天前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送往將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。工業傷亡權益會指，該名男工人與工友為石屎牆鑽洞期間衣物被鑽機攪住，導致頸部受傷，目前已脫離危險期。現場為渠務署新建的污水廠地盤，渠務署於社交平台指，最近完成了上蓋結構工程，根據風險評估，事發地點並非密閉空間。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（法新社華盛頓21日電） 美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。美國司法部檢察官去年指出，米歇爾「為金錢背叛國家」，「將數百萬美元非法外國捐款引入美國總統選舉」，因此必須嚴懲。法新社 ・ 1 天前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
古埃及文明大展｜4日逾1.6萬觀眾入場 故宮博物館：將持續檢討安排
香港故宮文化博物館現正舉行特別展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，不過在開放後首個周末就因入場人數眾多引起混亂。由於訪客人數眾多，博物館宣布上午11時起暫停發售所有現場門票，並稱將視乎現場情況在黃昏時段恢復售票。及至下午，博物館指現場售票已於下午3時30分起恢復，即一度暫停4.5小時，又稱現場發售的展覽門票有限、am730 ・ 14 小時前
越南洪災增至90死12人失蹤 近13萬戶仍停電
（法新社河內23日電） 越南環境部今天表示，越南近日豪雨及土石流導致嚴重水災，死亡人數已升至90人，另有12人下落不明。根據國家統計局數據，越南今年1月至10月自然災害已造成279人死亡或失蹤，經濟損失超過20億美元。（法新社 ・ 22 小時前
採訪日誌｜李小龍誕生85周年展香港站揭幕／旅發局簡介星期日舉行單車節
【Now新聞台】今日(11月24日)，港鐵與李小龍基金會及文化博物館合辦李小龍誕生85周年展在香港站揭幕。 另外，旅發局簡介星期日舉行的單車節，警務處及運輸署代表亦講解特別交通安排。#要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
奈及利亞再傳校園綁架案 天主教學校227名師生遭擄走
（法新社拉哥斯21日電） 奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。在此之前，持槍歹徒曾於17日闖入奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）一所中學，綁架25名女孩。法新社 ・ 1 天前
香港故宮古埃及文明大展 4日1.6萬人參觀 博物館昨一度停售現場飛4.5小時
香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四(20日)起舉行，展出逾250件的珍貴文物，部分更是首次離開埃及在海外展出。或因機會難得，展覽首個周末吸引大批市民及旅客入場參觀，前日(22日)出現「逼爆」，有訪客鼓譟要求退款。昨日入場人流仍絡繹不絕，博物館一度將現場售票一度暫停am730 ・ 8 小時前
立法會選舉｜塘尾道行人天橋兩選舉海報被毀 23歲男同日落網
再有立法會換屆選舉宣傳品被毀壞。警方周六早上約9時半巡查旺角塘尾道一條行人天橋期間，發現有兩張海報懷疑被人破壞，據悉涉事海報為立法會換屆選舉宣傳海報。 警方翻查閉路電視，包括「銳眼」計劃安排的閉路電視後，鎖定一名涉案23歲毛姓男子，並在同日晚上約7時半在棕樹街以涉嫌「刑事毁壞」拘捕他，他現正被扣留調查，案件交由旺am730 ・ 1 天前