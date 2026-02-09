消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
鳳梨酥推介2026｜港台鳳梨酥、土鳳梨酥精選10間！低至$53/排隊名店鳳凰酥、創新貓咪造型一次看
嚴選10款台港必買鳳梨酥推薦！自用送禮絕不踩雷，即看內文：
每次行過機場或者手信店，見到琳瑯滿目的鳳梨酥，是否覺得眼花撩亂選不出來？有人追求入口酥脆的傳統滋味，亦有人偏愛酸甜鮮明的土鳳梨纖維，一塊優質的鳳梨酥總能讓人在繁忙生活中找到一絲治癒感。這次Yahoo購物專員為大家搜羅了10款網購的超人氣鳳梨酥，從香港老字號到台灣排隊名店一應俱全。即看下文推介，助大家精明選擇最適合自己的那一份「酸甜回憶」！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
1.香港榮華餅家：金磚鳳梨酥、土鳳梨酥〡SHOW NOW
台灣出名多高質鳳梨酥，但香港出品也不弱。香港榮華餅家的鳳梨酥，外皮酥香，果肉纖維酸甜適中。經典口味金磚鳳梨酥，奶油香氣十足的黃金外皮搭配清香軟滑鳳梨內餡，層次豐富。喜歡果肉纖維明顯的可以選擇土鳳梨酥，內餡更為酸甜，搭配一杯茶享受剛剛好。
金磚鳳梨酥｜特價：$53；
原價：$88
土鳳梨酥｜特價：$110；
原價：$148
網店滿$350免運費
2.奇華餅家：鳳梨金酥禮盒〡SHOP NOW
如果不想大費周章從台灣托運鳳梨酥，除了榮華餅家，奇華餅家的鳳梨金酥也是在香港可以立刻買到的親民之選。鳳梨金酥禮盒的金酥外皮混合了優質進口牛油與雞蛋，烤得金黃鬆化，輕輕一咬便在舌尖散開。內餡則選用香甜的鳳梨，口感細膩不黏牙。對於追求品質穩定、隨時想解饞的朋友來說，這款性價比極高且購買方便。在Klook上入手，搭配牛油蛋捲禮盒一起購買有82折，$185即可買到！
牛油蛋卷（400克）及鳳梨金酥禮盒（9件裝）電子禮券
特價：$185｜
原價：$226
憑電子優惠券親臨奇華餅家指定分店兌換
3.台灣猴硐貓村：貓咪造型鳳梨酥｜SHOP NOW
Pinkoi上也有很多創意鳳梨酥！就如這款來自台灣猴硐貓村的貓咪造型鳳梨酥。打開禮盒後，一張張可愛的貓咪造型映入眼簾，那種瞬間被治癒的心情簡直無法言喻。這款創意之作，將傳統鳳梨酥化身為超萌的貓咪造型，外皮酥脆且帶有溫和奶香，內餡則是誠意十足的酸甜鳳梨。不僅是一份點心，更是一份讓人捨不得入口的精緻心意，最適合送給身邊那位熱愛小動物的朋友。
台灣 貓咪鳳梨酥 猴硐貓村
價錢：$127.2
透過Piokoi預訂直送香港。
4.台灣陳允寶泉：土鳯梨酥禮盒｜SHOP NOW
源自台灣的百年老店「陳允寶泉」，其土鳳梨酥選用台南關廟金鑽鳳梨，經過職人長時間慢火熬煮，保留了果肉的微酸與豐富纖維。最精采的是其極具層次感的皮餡比例，入口後酥皮與果餡交織出的香氣層次分明，展現出老字號對細節的極致追求。
土鳯梨酥禮盒6入
價錢：$128
透過Piokoi預訂直送香港。
5.台灣嶼香：黃金鳳梨酥｜SHOP NOW
嶼香的黃金鳳梨酥是近年精品手信的代表，包裝設計感十足，十分可愛。黃金鳳梨酥最大的特點在於其「黃金皮餡比例」，外皮烤得恰到好處的焦香鬆化，內餡則平衡了金鑽鳳梨的甜與土鳳梨的酸，口感極其精緻。精美的包裝更是賦予了它一份時尚感，非常適合追求生活品味的讀者。
黃金鳳梨酥
價錢：$139.3
透過Piokoi預訂直送香港。
6.台灣王媽媽：法式土鳳梨酥｜SHOP NOW
法式甜點製作方式遇上傳統鳳梨酥將會是什麼滋味呢？台灣王媽媽以製作法式甜點而出名，如果你喜愛新意，這款王媽媽法式土鳳梨酥絕對會令你驚艷。外皮捨棄了傳統豬油，改用高質量的不含反式脂肪及雌激素的天然安佳奶油，製成鬆脆與濃郁乳香交織的法式莎布蕾塔皮。內餡選用新鮮土鳳梨，保留了鮮明的果酸與果肉纖維，入口時法式皮的奶香與台式餡料的酸甜完美交鋒。
王媽媽法式土鳳梨酥12入
價錢：$193.8
透過Piokoi預訂直送香港。
7.台灣旋轉木馬點心坊 夏威夷豆鳳梨酥｜SHOP NOW
如果你以為鳳梨酥的口感僅止於「酥」與「軟」，旋轉木馬點心坊將會顛覆你的認知。這款鳳梨酥在酸甜的土鳳梨餡中，精巧地埋入了飽滿、色澤金黃的夏威夷豆及葵瓜子。當你咬下的一瞬間，首先迎接你的是酥皮的奶香，隨之而來是夏威夷豆及葵瓜子特有的清脆口感與油脂香氣，最後才是鳳梨內餡的酸甜回甘。這種「脆、鬆、軟」三重疊加的豐富層次，讓品嚐鳳梨酥變成了一場充滿驚喜的感官體驗。
夏威夷豆鳳梨酥10入
價錢：$211.3
透過Piokoi預訂直送香港。
8.台灣微熱山丘：鳳梨酥｜SHOP NOW
提到土鳳梨酥，怎能不提微熱山丘？選用南投八卦山的開英種鳳梨，經過慢火熬煮，封存了燦爛的陽光氣息。其長方形的硬挺酥皮採用日本麵粉與鮮力蛋製成，口感紮實且充滿蛋香。大家到台灣旅行時，可以在Klook上預訂，選擇在旅店領取還是在機場領取。在旅店領取商品將直接郵寄至你所提供的地址；機場領取則直接在台北松山機場、桃園國際機場宅配通櫃台領取，十分方便！唯一需要留意的是旅店領取預定時選擇的日期是預計到貨日期，備貨天數需5個工作天，大家需要預留時間收貨。
微熱山丘鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取
價錢：$112起
6入裝6盒以上免運費、10入裝4盒以上免運費
9.台灣小潘：鳳梨酥、鳳凰酥｜SHOP NOW
小潘蛋糕店最著名的其實是加入鹹蛋黃的「鳳凰酥」。不同於一般鳳梨酥單純的甜膩，小潘在內餡中大膽加入經過處理的鹹蛋黃。咬下的瞬間，首先感受到的是外層酥皮如雪花般散落的奶香，隨之而來是內餡微甜的鳳梨與鹹蛋黃油脂的濃郁交織。這種「鹹甜交替」的層次感，即便連吃三塊也不覺甜膩，也是小潘蛋糕店長年大排長龍的原因。
如果你打算去台灣，又不想排隊浪費時間，建議先去Klook預訂送到旅店或者機場，有用家評價「到機場取貨，非常方便，預定取貨日期前一日已收到電郵確認出貨。」、「下次一定會再預約，還不用去人擠人排隊 太方便了」。大家有興趣還是在Klook上預約吧！
小潘鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取
價錢：$93
12入裝6盒以上免運費
小潘鳳凰酥 - 全台宅配 / 機場領取
價錢：$96
12入裝6盒以上免運費
10.佳德糕餅：免排隊人氣老店鳳梨酥〡SHOP NOW
創立於1975年的佳德糕餅是台北的人氣老店，全台只有一家分店，每日都是大排長龍，是當地最受歡迎的鳳梨酥名店之一。主打的原味鳳梨酥富含奶香味的香酥外皮，包著香甜的鳳梨酥，並選用進口奶油製作。新年打算去台灣旅遊的朋友們，現在同樣可以透過Klook預訂鳳梨酥，更可以選擇直送至旅店地址或機場領取，非常方便！
佳德鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取
價錢：$77
6入裝8盒以上免運費、12入裝5盒以上免運費
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2026〡點心放題回本推介20間！低至$66位/不限時任食/酒店點心享75折優惠
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/片皮鴨放題
散水餅│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍
【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。 水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。#要聞
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
金價緣何大起大落 貝森特稱中國的投機者「亂來」
【彭博】— 美國財政部長貝森特表示，上周黃金市場的劇烈波動背後有中國投機者。
「認字特警」突然暴瘦面色蠟黃 曾一度冇工開後悔入行
49歲藝人李天翔入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉...
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
美伊阿曼談判剛結束 特朗普下令全球貿易連坐25%關稅 伊朗擺陣16馬赫導彈
2026 年 2 月 6 日，美伊關係再度陷入極端緊繃。特朗普政府在阿曼核談判結束之際，悍然簽署行政命令對與伊朗貿易的國家加徵 25% 關稅，實施「極限施壓」。儘管雙方在馬斯喀特就「繼續對話」達成初步共識，但德黑蘭隨即展示射程覆蓋中東的先進導彈並進入戰備狀態。在外交博弈與軍事對峙的雙重壓力下，全球金價與油價應聲齊漲。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
網上熱話｜內地網民遊港讚兩地愈趨融合 內地網民感嘆：更喜歡原本的香港
雖然香港早已回歸，但由於香港與內地的文化背景大不同，故多年來香港都保持着獨有的面貌，更成為吸引內地遊客的其中一個賣點。不過，近日就有內地網民在社交平台發文，形容兩地的融合感越來越強，不管是言語溝通，以至付款方式，都基本上無障礙。帖文引來不少兩地網民共鳴。
馬斯克再對38.5兆國債發警告：若無AI和機器人技術 美國1000%會走向破產
特斯拉執行長馬斯克日前再次對美國的龐大國債發出嚴厲警告，並稱若沒有 AI 和機器人技術，美國肯定會破產。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。