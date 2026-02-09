鳳梨酥推介2026｜港台鳳梨酥、土鳳梨酥精選10間！低至$53/排隊名店鳳凰酥、創新貓咪造型一次看

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

鳳梨酥推介2026｜港台鳳梨酥、土鳳梨酥精選10間！低至$53盒/排隊名店鳳凰酥、創新貓咪造型一次看

每次行過機場或者手信店，見到琳瑯滿目的鳳梨酥，是否覺得眼花撩亂選不出來？有人追求入口酥脆的傳統滋味，亦有人偏愛酸甜鮮明的土鳳梨纖維，一塊優質的鳳梨酥總能讓人在繁忙生活中找到一絲治癒感。這次Yahoo購物專員為大家搜羅了10款網購的超人氣鳳梨酥，從香港老字號到台灣排隊名店一應俱全。即看下文推介，助大家精明選擇最適合自己的那一份「酸甜回憶」！

1.香港榮華餅家：金磚鳳梨酥、土鳳梨酥〡SHOW NOW

台灣出名多高質鳳梨酥，但香港出品也不弱。香港榮華餅家的鳳梨酥，外皮酥香，果肉纖維酸甜適中。經典口味金磚鳳梨酥，奶油香氣十足的黃金外皮搭配清香軟滑鳳梨內餡，層次豐富。喜歡果肉纖維明顯的可以選擇土鳳梨酥，內餡更為酸甜，搭配一杯茶享受剛剛好。

金磚鳳梨酥｜特價：$53； 原價：$88

土鳳梨酥｜特價：$110； 原價：$148

網店滿$350免運費

榮華餅家：金磚鳳梨酥

榮華餅家：土鳳梨酥

2.奇華餅家：鳳梨金酥禮盒〡SHOP NOW

如果不想大費周章從台灣托運鳳梨酥，除了榮華餅家，奇華餅家的鳳梨金酥也是在香港可以立刻買到的親民之選。鳳梨金酥禮盒的金酥外皮混合了優質進口牛油與雞蛋，烤得金黃鬆化，輕輕一咬便在舌尖散開。內餡則選用香甜的鳳梨，口感細膩不黏牙。對於追求品質穩定、隨時想解饞的朋友來說，這款性價比極高且購買方便。在Klook上入手，搭配牛油蛋捲禮盒一起購買有82折，$185即可買到！

牛油蛋卷（400克）及鳳梨金酥禮盒（9件裝）電子禮券

特價：$185｜ 原價：$226

憑電子優惠券親臨奇華餅家指定分店兌換

SHOP NOW

牛油蛋卷（400克）及鳳梨金酥禮盒（9件裝）電子禮券

Pinkoi上也有很多創意鳳梨酥！就如這款來自台灣猴硐貓村的貓咪造型鳳梨酥。打開禮盒後，一張張可愛的貓咪造型映入眼簾，那種瞬間被治癒的心情簡直無法言喻。這款創意之作，將傳統鳳梨酥化身為超萌的貓咪造型，外皮酥脆且帶有溫和奶香，內餡則是誠意十足的酸甜鳳梨。不僅是一份點心，更是一份讓人捨不得入口的精緻心意，最適合送給身邊那位熱愛小動物的朋友。

台灣 貓咪鳳梨酥 猴硐貓村

價錢：$127.2

透過Piokoi預訂直送香港。

SHOP NOW

台灣 貓咪鳳梨酥 猴硐貓村

台灣 貓咪鳳梨酥 猴硐貓村

台灣 貓咪鳳梨酥 猴硐貓村

源自台灣的百年老店「陳允寶泉」，其土鳳梨酥選用台南關廟金鑽鳳梨，經過職人長時間慢火熬煮，保留了果肉的微酸與豐富纖維。最精采的是其極具層次感的皮餡比例，入口後酥皮與果餡交織出的香氣層次分明，展現出老字號對細節的極致追求。

土鳯梨酥禮盒6入

價錢：$128

透過Piokoi預訂直送香港。

SHOP NOW

土鳯梨酥禮盒6入

嶼香的黃金鳳梨酥是近年精品手信的代表，包裝設計感十足，十分可愛。黃金鳳梨酥最大的特點在於其「黃金皮餡比例」，外皮烤得恰到好處的焦香鬆化，內餡則平衡了金鑽鳳梨的甜與土鳳梨的酸，口感極其精緻。精美的包裝更是賦予了它一份時尚感，非常適合追求生活品味的讀者。

黃金鳳梨酥

價錢：$139.3

透過Piokoi預訂直送香港。

SHOP NOW

黃金鳳梨酥

黃金鳳梨酥

法式甜點製作方式遇上傳統鳳梨酥將會是什麼滋味呢？台灣王媽媽以製作法式甜點而出名，如果你喜愛新意，這款王媽媽法式土鳳梨酥絕對會令你驚艷。外皮捨棄了傳統豬油，改用高質量的不含反式脂肪及雌激素的天然安佳奶油，製成鬆脆與濃郁乳香交織的法式莎布蕾塔皮。內餡選用新鮮土鳳梨，保留了鮮明的果酸與果肉纖維，入口時法式皮的奶香與台式餡料的酸甜完美交鋒。

王媽媽法式土鳳梨酥12入

價錢：$193.8

透過Piokoi預訂直送香港。

SHOP NOW

王媽媽法式土鳳梨酥12入

王媽媽法式土鳳梨酥12入

王媽媽法式土鳳梨酥12入

7.台灣旋轉木馬點心坊 夏威夷豆鳳梨酥｜SHOP NOW

如果你以為鳳梨酥的口感僅止於「酥」與「軟」，旋轉木馬點心坊將會顛覆你的認知。這款鳳梨酥在酸甜的土鳳梨餡中，精巧地埋入了飽滿、色澤金黃的夏威夷豆及葵瓜子。當你咬下的一瞬間，首先迎接你的是酥皮的奶香，隨之而來是夏威夷豆及葵瓜子特有的清脆口感與油脂香氣，最後才是鳳梨內餡的酸甜回甘。這種「脆、鬆、軟」三重疊加的豐富層次，讓品嚐鳳梨酥變成了一場充滿驚喜的感官體驗。

夏威夷豆鳳梨酥10入

價錢：$211.3

透過Piokoi預訂直送香港。

SHOP NOW

夏威夷豆鳳梨酥10入

夏威夷豆鳳梨酥10入

夏威夷豆鳳梨酥10入

8.台灣微熱山丘：鳳梨酥｜SHOP NOW

提到土鳳梨酥，怎能不提微熱山丘？選用南投八卦山的開英種鳳梨，經過慢火熬煮，封存了燦爛的陽光氣息。其長方形的硬挺酥皮採用日本麵粉與鮮力蛋製成，口感紮實且充滿蛋香。大家到台灣旅行時，可以在Klook上預訂，選擇在旅店領取還是在機場領取。在旅店領取商品將直接郵寄至你所提供的地址；機場領取則直接在台北松山機場、桃園國際機場宅配通櫃台領取，十分方便！唯一需要留意的是旅店領取預定時選擇的日期是預計到貨日期，備貨天數需5個工作天，大家需要預留時間收貨。

微熱山丘鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取

價錢：$112起

6入裝6盒以上免運費、10入裝4盒以上免運費

SHOP NOW

微熱山丘鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取

微熱山丘鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取

微熱山丘鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取

小潘蛋糕店最著名的其實是加入鹹蛋黃的「鳳凰酥」。不同於一般鳳梨酥單純的甜膩，小潘在內餡中大膽加入經過處理的鹹蛋黃。咬下的瞬間，首先感受到的是外層酥皮如雪花般散落的奶香，隨之而來是內餡微甜的鳳梨與鹹蛋黃油脂的濃郁交織。這種「鹹甜交替」的層次感，即便連吃三塊也不覺甜膩，也是小潘蛋糕店長年大排長龍的原因。

如果你打算去台灣，又不想排隊浪費時間，建議先去Klook預訂送到旅店或者機場，有用家評價「到機場取貨，非常方便，預定取貨日期前一日已收到電郵確認出貨。」、「下次一定會再預約，還不用去人擠人排隊 太方便了」。大家有興趣還是在Klook上預約吧！

小潘鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取

價錢：$93

12入裝6盒以上免運費

SHOP NOW

小潘鳳凰酥 - 全台宅配 / 機場領取

價錢：$96

12入裝6盒以上免運費

SHOP NOW

台灣小潘：鳳凰酥

台灣小潘：鳳梨酥

台灣小潘：鳳梨酥

創立於1975年的佳德糕餅是台北的人氣老店，全台只有一家分店，每日都是大排長龍，是當地最受歡迎的鳳梨酥名店之一。主打的原味鳳梨酥富含奶香味的香酥外皮，包著香甜的鳳梨酥，並選用進口奶油製作。新年打算去台灣旅遊的朋友們，現在同樣可以透過Klook預訂鳳梨酥，更可以選擇直送至旅店地址或機場領取，非常方便！

佳德鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取

價錢：$77

6入裝8盒以上免運費、12入裝5盒以上免運費

SHOP NOW

佳德鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取

佳德鳳梨酥 - 全台宅配 / 機場領取

