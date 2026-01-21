自家製鳳梨餡 每次都要講呢句 又係我部多功能料理機出動的時候 今次出動埋另一個好幫手，佢就係慢磨榨汁機，無意中係網上見到有人分享，用慢磨榨汁機將菠蘿渣和菠蘿汁分離，大大縮減左炒餡的時間，睇到咁好的分享，當然要試下喇！！ 而且用慢磨榨汁機榨出黎的菠蘿渣，仍然保留到菠蘿一絲絲的纖維，無損鳳梨餡一絲一絲的纖維口感?? 呢個咁好的方法，我一定要將佢發陽光大先得?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459711975960766&id=100057659010929 Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

菠蘿肉 380 g

麥芽糖 17 g

糖 26 g

牛油 17 g

糯米粉 10 g

檸檬汁 適量※調節甜酸度



食譜份量

鳳梨餡 145 g





作法:

1 ：



先將糯米粉平均放在烤盤上，放中層，焗約8-10分鐘（150°），備用 2. 菠蘿去皮，去心，切小塊

2 ：

用慢磨榨汁機將菠蘿渣和菠蘿汁分離

3 ：

榨出菠蘿汁約300 ml，菠蘿渣約80 g

4 ：

先將菠蘿渣加入1／4-1／5的菠蘿汁（約60-75 ml；加入少部份菠蘿汁可補充果膠和增加提味效果，否則太乾，會影響鳳梨餡的黏稠度和香甜味道）和糖放入已裝好攪拌刀的多功能料理機

5 ：

將溫度調至"100°"和轉速調至"Lo"，翻炒至菠蘿軟身，加入麥芽糖 2. 翻炒至開始收乾水份（鳳梨餡呈金黃色；翻炒時，畫出的紋路不會馬上合攏，攪拌刀上的餡呈現拔絲的狀態），加入牛油（可加可不加；分餡時不會黏手，比較容易操作；鳳梨餡也會多點牛油香味），然後翻炒至溶合（約5分鐘）3. 最後將已烤焗的糯米粉慢慢加入（分3次），翻炒至濃稠（約10分鐘；菠蘿果肉呈現透明糖漬狀；取一小團鳳梨餡，稍微放涼至不燙手，用手指輕力的捏捏，不太黏手便可，如有剩下的糯米粉不需再添加），手動停機

6 ：

1. 完成後，盛出，待涼（完全放涼後，鳳梨餡會硬身一些），放進雪櫃冷藏1晚，備用

