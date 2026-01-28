錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
內地零食界霸主「鳴鳴很忙」上市爆紅！揭秘2萬間分店專賣乜：$0.8支水／散裝試食／飲品平過便利店
鳴鳴很忙是甚麼？地連鎖零食品牌「零食很忙」及「趙一鳴零食」母企鳴鳴很忙在港上市，首日上市高開近9成，即睇內文：
內地連鎖零食品牌「零食很忙」及「趙一鳴零食」母企鳴鳴很忙在港上市，首日上市高開近9成。鳴鳴很忙是內地連鎖零食品牌，整合了「零食很忙」和「趙一鳴零食」兩大品牌，創辦人是兩位85後，由
社區小店起家變成現今內地最大的連鎖零食品牌之一。
被譽為「零食界蜜雪冰城」
嗚嗚很忙由兩位85後創立，他們由社區小店起家，並以加盟店模式擴張，現今已發展至全國逾2萬家門店，在內地更被譽為「零食界蜜雪冰城」。創辦人、董事長兼CEO晏周表示，會堅持讓消費者可以「買得到、買得起」優質零食。店舖發售的產品覆蓋烘焙食品、餅乾、堅果及籽類、休閒膨化食品和速食、休閒熟食食品、糖果、巧克力和蜜餞，以及飲品，非常多元化。店鋪採用散裝稱重和小包裝形式發售產品，讓消費者無需購買大份額，可以更靈活購買產品。不過嗚嗚很忙在港暫時未有分店，如今上市之後會否攻入香港市場，大家就拭目而待。
最好賣類別是飲品
根據銷售數據，「鳴鳴很忙」2024年最好賣的類別竟然是飲品，佔總銷售額近四分之一。這裡的飲品價格極具競爭力，涵蓋牛奶、汽水、水等，每件價格介乎 0.8元至8.8元人民幣。 相比起便利店動輒 5、6 元一支水，這裡絕對是大量入貨補充「雪櫃庫存」的好地方。除了飲品，「鳴鳴很忙」另一大殺手鐧是「散裝稱重」。店內有近 4,000 款產品，包括各類烘焙、堅果、辣條、肉乾等，當中近四成產品都可以散裝購買。
圖片來源：零食很忙官網
