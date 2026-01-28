內地零食界霸主「鳴鳴很忙」上市爆紅！揭秘2萬間分店專賣乜：$0.8支水／散裝試食／飲品平過便利店

內地零食巨頭｜內地零食巨頭「鳴鳴很忙」在港上市 首日上市高開近9成

內地連鎖零食品牌「零食很忙」及「趙一鳴零食」母企鳴鳴很忙在港上市，首日上市高開近9成。鳴鳴很忙是內地連鎖零食品牌，整合了「零食很忙」和「趙一鳴零食」兩大品牌，創辦人是兩位85後，由 社區小店起家變成現今內地最大的 連鎖零食品牌之一。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

被譽為「零食界蜜雪冰城」

嗚嗚很忙由兩位85後創立，他們由社區小店起家，並以加盟店模式擴張，現今已發展至全國逾2萬家門店，在內地更被譽為「零食界蜜雪冰城」。創辦人、董事長兼CEO晏周表示，會堅持讓消費者可以「買得到、買得起」優質零食。店舖發售的產品覆蓋烘焙食品、餅乾、堅果及籽類、休閒膨化食品和速食、休閒熟食食品、糖果、巧克力和蜜餞，以及飲品，非常多元化。店鋪採用散裝稱重和小包裝形式發售產品，讓消費者無需購買大份額，可以更靈活購買產品。不過嗚嗚很忙在港暫時未有分店，如今上市之後會否攻入香港市場，大家就拭目而待。

廣告 廣告

內地零食巨頭｜內地零食巨頭「鳴鳴很忙」在港上市 首日上市高開近9成

最好賣類別是飲品

根據銷售數據，「鳴鳴很忙」2024年最好賣的類別竟然是飲品，佔總銷售額近四分之一。這裡的飲品價格極具競爭力，涵蓋牛奶、汽水、水等，每件價格介乎 0.8元至8.8元人民幣。 相比起便利店動輒 5、6 元一支水，這裡絕對是大量入貨補充「雪櫃庫存」的好地方。除了飲品，「鳴鳴很忙」另一大殺手鐧是「散裝稱重」。店內有近 4,000 款產品，包括各類烘焙、堅果、辣條、肉乾等，當中近四成產品都可以散裝購買。

圖片來源：零食很忙官網

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

筲箕灣30年老字號「金城·漁」1.31結業！漁民飯堂告別 必食新鮮龍躉炒河/懷舊焗豬扒飯

BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞

BLACKPINK演唱會｜Rosé啟德個唱變吃播！歎港式奶茶食雞蛋仔 網民競猜尾場食蛋撻/魚肉燒賣

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？