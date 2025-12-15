網友推鴛鴦炒飯醬汁分開上先至好食？ 留言唔睇好指呢個食法先正宗？

最近有位網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，連圖表示鴛鴦炒飯最好食是醬汁分開上，上枱時炒飯和醬汁毋須攪在一起！帖文一出，立即引起網友熱議，大部分網友不敢苟同，指樓主幫廚房慳不少功夫，因為可跳過最難淋汁的部份，令炒飯完全沒有了「鴛鴦」的感覺，鴛鴦炒飯上枱時就是要有太極圈才是正宗，立即睇下文了解內容啦！

醬汁分開上無feel 網友一致話唔正宗

樓主帖文一出，網友即刻劣評如潮，大部分人都大力反對醬汁分開上，大開眼界表示多年來第一次見，更笑指「鴛鴦分手」、「鴛鴦分居炒飯」！好多人都強調，鴛鴦炒飯就是要用多汁撈飯才有精髓，兩邊味道互相滲透才有感覺，否則跟「兩餸飯」有何分別？有人就明示這個根本是炒飯底的兩餸飯，直言無法理解！

太極圈是鴛鴦炒飯的靈魂

另一邊廂，網友公認鴛鴦炒飯的最大靈魂就是「太極圈」，一定要擺返個太極圖案出來，還要用青豆跟粟米做兩粒眼才夠正宗！雖然有少數人話畢竟美食每日都推陳出新，只要有心機煮，自己覺得好食就是美食，但絕大部分網友都話分開上完全破壞了鴛鴦炒飯的美感跟食法，更代廚師多謝樓主，可跳過最難的部份！不知讀者看法如何？

樓主食鴛鴦炒飯嘅喜好

輕輕鬆鬆又一day

連汁易入口

笑咗

咁先好食？

siu4

似喎

太極圈先係重點

真心咗⋯⋯

真

網友正能量滿瀉

圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組

