「鴨嘴獸」啡色小手袋網上大熱，原來出自LOEWE？像是電影裡走出來的可愛「玻璃獸」

LOEWE 2025 年冬季新品「Platypus Bag in Shearling」實在是可愛！這款以鴨嘴獸為靈感的肩背包，將品牌標誌性「動物袋」系列推向奇幻極致！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

（官方圖片）

羊毛絨面質感柔軟蓬鬆，搭配光滑小牛皮細節，肩帶與手柄設計靈活多變，可肩背、斜背。

（官方圖片）

這鴨嘴獸袋宛如從魔幻電影裡爬出的可愛生物，就像《怪獸與牠們的產地》裡那隻「玻璃獸」。無論單肩背或手提，都能輕鬆融入街頭或派對，難怪造型照一出，隨即成為時尚人想買清單！

廣告 廣告

（官方圖片）

（官方圖片）

小手袋尺寸適中（寬 25 cm、高 20 cm、深 10 cm），內裡配拉鍊袋與卡片夾，實用性滿分。這袋款將於12月4日開售，售價為HK$16,600。

COMING SOON

（官方圖片）

（官方圖片）

Chiikawa × Joke Bear聯名可愛登場！白熊仔造型超得意，鎖定入手可人兒吊飾

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流新品：

「生蠔BB」眼影盤太可愛了！CLIO x 愛麗絲夢遊仙境聯名系列美妝登場

FUJIFILM「氧氣菲林相機」火紅！高顏值＋日系透明感色調，菲林迷必備的浪漫小道具

MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18