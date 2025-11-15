鴨脷洲大街八旬婦遭的士撞倒(南區之友2.0 FB圖片)

香港仔鴨脷洲大街今早發生交通意外，一輛的士撞倒一名81歲婆婆，頭部受創昏迷不醒，由救護車送往瑪麗醫院搶救。

司機被扣留調查

事發在今早6時22分，涉事的空載的士由華庭街轉往鴨脷洲大街時撞倒過路的婆婆。61歲姓盧司機涉嫌危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。司機當時稱剛取車開工，因為「個天唔夠光，睇唔到佢，就出咗事」。司機指當時車速不快，婆婆被撞倒後還有知覺，但10多分鐘後開始陷入昏迷，由途人代為報警。

廣告 廣告

鴨脷洲大街八旬婦遭的士撞倒(NOW新聞台截圖)

婆婆遺下一個滿載的紅白藍袋、一部手推車和一部吸塵機，警方正聯絡其家人及調查事故原因。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/鴨脷洲大街八旬婦遭的士撞倒送院搶救-司機解釋-天唔夠光睇唔到/618719?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral