鴨脷洲街坊學校疑送6年校服一年校巴招生 教育局：如涉違規會嚴肅處理

鴨脷洲街坊學校被傳下學年推出「超吸引資助」招生，包括送6年校服和一年免費校巴。(網上圖片)

今個學年獲「派0班」小一的鴨脷洲街坊學校，最終以私營方式開辦小一「續命」。至於下個學年，網上流傳該校正以「超吸引資助」招生，包括小一至小六每個學年各資助一套夏季、冬季校服和運動服，即合共18套校服，以及下學年小一可免費乘搭校巴，另會視乎學生家庭狀況，由校方審批及決定發放一筆過2,500元起的小一學生津貼。

社交平台帖文形容「超吸引資助」

在社交平台一個屋苑群組，有用戶發帖宣傳鴨脷洲街坊學校的「超吸引資助」，內容並提到學校會照常參加自行分配學位和小一統一派位、下一學年繼續有政府資助開小一班。該校亦會舉辦免費的幼稚園K2、K3學生「小一體驗課程」，費用全免，報名表格顯示過去的7月和8月各有一場體驗活動，今個月則連續3個周六舉行。帖文最後提醒家長要在本月26日或之前遞交入學申請。

教育局的《學校行政手冊》列明，學校不應以金錢或物質吸引學生報讀或挽留學生，以維持學生的註冊人數，當局形容「這種做法並不恰當亦不道德」。指引提到，如為獎勵學生優良表現或幫助經濟有困難的學生，而利用金錢或物質形式提供助學，校方應確立一套審核準則，並清楚告知家長學校提供有關助學金或物質的目的。

教局：校方正研究學生資助「優化安排」

教育局回覆《am730》查詢表示，得悉事件後已即時向學校了解情況，據了解該校一向會為有經濟需要的學生提供支援措施，並設有審批機制，有需要家長可向學校申請，學校會按既定審批準則處理。教育局指，該校「正研究有關2026/27學年學生資助的優化安排，以進一步加強對有經濟需要學生的支援」，並會在訂定詳情後適時向家長公布，當局已提醒學校應遵照有關指引處理收生安排，若當中涉及違規情況，當局定會嚴肅處理。

根據教育局年初公布的《小學規劃未來路向優化方案》，曾獲批開辦私營小一的學校，如在緊接的6個學年再次不符合開辦資助小一派位人數，就不可再申請開辦私營小一。由於鴨脷洲街坊學校已獲批准於今學年開辦私營小一，因此該校只要在2026年度小一派位獲派足夠學生人數，則可在下學年重新開辦資助小一班級。

