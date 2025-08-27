居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
鴨脷洲邨20歲男子遭推跌搶3000元 警追緝28歲男子
鴨脷洲發生搶劫案。
今日（27日）凌晨零時35分，一名20歲姓陳男子於南區鴨脷洲邨利澤樓的大堂，遭一名28歲姓李男子推跌後，搶去他身上3,000元逃去，他於是自行報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，男事主前額及腳擦傷，由救護車由到瑪麗醫院治理。警方將案列「襲擊」及「偷竊」案調查。據了解，男事主與姓李男子有金錢糾紛，曾經發生爭執。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/鴨脷洲邨20歲男子遭推跌搶3000元-警追緝28歲男子/593237?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
樂悠咭周四起一連兩周消費滿100元 可享8元現金回贈
【Now新聞台】八達通公司舉辦第二屆樂悠節，周四起一連兩周向長者派發828萬元回贈。 樂悠咭現有250萬人持有，他們在樂悠節在指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享有8元現金回贈，每張咭最多回贈800元，派完即止。參與商戶由去年60個倍增至今年120個，涵蓋餐飲、零售、生活百貨及電器等。八達通公司期望透過活動帶動長者外出，促進銀髮經濟。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
港男法國被撞墮坡危殆 籌醫療專機回港救治 妻：感謝捐款人士幫助 (更新)
一名到正於法國旅遊的香港女子今日(26日)在社交媒體發文，其丈夫於8月24日(當地時間)在法國霞慕尼(Chamonix)行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。現急需210萬港元乘醫療專機回港救治，懇請有心人伸出援手，女子及後表示暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助am730 ・ 8 小時前
黃百鳴否認內幕交易 案件押後至11.20開審
曾製作《開心鬼》系列電影的資深電影人黃栢鳴(藝名黃百鳴)，涉嫌於2017年慫恿他人就天馬影視股份進行內幕交易，因而被控一項內幕交易罪。案件昨日在東區裁判法院再度提訊，黃栢鳴否認控罪。裁判官暫定案件於本年11月20日正式開審，初步預計審訊至12月12日，為期共17日，並將率先於10月24日進行審前覆核。am730 ・ 1 天前
農曆7月當心「夜裡不宜曬衣、吹口哨、大聲喊叫」！注意22禁忌避免招鬼上身
農曆7月在民間被視為「鬼月」，自7月初一「鬼門開」之後，整個月分都需要特別謹慎，否則有可能會不小心招來俗稱的「好兄弟」。星座命理專家小孟老師指出，在這個月須注意22個禁忌，若能避免，就比較不容易被好兄弟纏上。姊妹淘 ・ 1 天前
八達通辦第二屆「828樂悠節」樂悠咭購物回贈 逾百商戶推優惠響應
銀髮經濟具龐大潛力，近年與其相關的活動亦愈來愈多。八達通宣布舉行第二屆「828樂悠節」，於周四起向樂悠咭持有人派共828萬元的現金回贈，在指定實體店單筆消費滿100元即有8元回贈；大家樂、百佳、稻香、美心等超過120家商戶亦會推出優惠配合活動。八達通表示，今年至今八達通零售消費金額平均每月達21億元，按年升一成，形容銀am730 ・ 13 小時前
採訪日誌｜冒牌水詐騙案 鑫鼎鑫負責人提堂／中大醫學院與內地學者研究發現逾六成肝癌可預防
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，鑫鼎鑫負責人呂子聰在東區裁判法院提堂。 中大醫學院與內地學者研究發現，逾六成肝癌可透過減少相關風險因素預防。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
$280就睇到Jay Fung?M+夜不同音樂體驗9月新表演陣容 一票睇勻表演、展覽，盡情享受Happy Friday
熱愛音樂與藝術的市民要留意！M+博物館的「M+夜不同」秋季第一個節目9月5日正式登場，由馮允謙Jay Fung、香港本地唱作歌手Allex Chan用音樂帶大家感受今季主題：「祝君安好」。每位只要$280，就可以欣賞到本地歌手精彩演出，又能夠持票在活動期間參觀所有展廳及展覽，一舉兩得，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
浸信會東九龍醫療中心 一站式照顧百萬市民
在九龍東雖然有3間公營醫院應付市民醫療需求，但未有私營醫院為市民提供額外治療選擇。浸信會東九龍醫療中心(EKMC)早前落成，提供多項專科診斷、治療和復康服務，除滿足該區市民日間醫療服務需要外，並改善流程增加效率。am730 ・ 13 小時前
魏如萱爆「母子戀」惹轟動 蕭煌奇新歌巧合唱出心境
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱月初認愛小21歲網紅Ian，但因被外界質疑介入Ian及舊愛若盈戀情，令該段感情備受輿論壓力，對此魏如萱事後雖回應男女雙方都是在單身狀況才開始交往，但其感情狀況仍備受外界關注。而日前，魏如萱被台灣金曲歌王蕭煌奇邀請首度合作的歌曲東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
懲教人員壁屋監獄外遇襲案 一男子潛逃10個月後落網
【Now新聞台】一名懲教人員去年遭人用硬物襲擊，警方在內地公安協助下拘捕一名潛逃10個月的本地男子，本案累計14人被捕。該名25歲本地男子被帶到壁屋監獄外候車處重組案情，警方以人偶假扮當天受襲的懲教人員，相信疑犯有份施襲。案發去年11月1日，一名休班懲教人員在壁屋監獄外被人用硬物襲擊，身體多處受傷，手腕骨折，13人去年先後被捕，其中8人已被落案起訴，警方相信仍有兩人在逃。 #要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
亦園路謀殺案 疑涉數百萬元不法利益 警拘13男女有人潛逃離境
屯門亦園路謀殺案，一名51歲男子周一被發現伏屍近港深西部通道的橋底。警方經調查後，相信事主周一(25日)凌晨乘車離開新生村住所時被人持刀指嚇再遭人襲擊，之後被挾持上車，期間疑因失血過多致死；初步估計案件涉及非法活動金錢糾紛，私煙是其中一個調查方向，涉款約數百萬元。警方兩日來已拘捕13人，當中涉及謀殺、非法禁錮和藏毒等，am730 ・ 13 小時前
湯水食譜｜五指毛桃淮山粟米素湯 夏日冷氣病湯水 健脾補肺 行氣利濕 舒筋活絡
香港嘅夏天真係越嚟越熱，出一出街就成身汗，仲覺得唔夠氣、又易濕重？今日就要介紹呢款五指毛桃淮山粟米素湯，清甜之餘仲可以健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡，最啱運動量唔多又成日坐office嘅上班族！Cook1Cook煮一煮 ・ 15 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
摺疊 iPhone 賣點大預告，定價必高，忠粉必買
文章來源：Qooah.com 知名科技爆料人 Mark Gurman 近日披露了 Apple 首款可摺疊 iPhone 的更多細節。這款代號為「V68」的裝置已進入測試階段，預計推出黑、白兩種配色，最快於 2026 年初啓動量產，同年秋季正式面向消費者發售，有機會成為摺疊屏手機市場的遊戲規則改變者（Game Changer）。 這款摺疊 iPhone 亮點十足。它將採用類似 Samsung Galaxy Z Fold 系列的書本式摺疊形態，展開後可變身小型平板，為用戶帶來更廣闊的顯示空間，兼顧便攜性與大屏體驗。 該裝置將搭載四組相機，分別佈局在外屏、內屏以及機身背面（兩組），滿足用戶不同場景下的拍攝需求。解鎖方式上，它並未沿用 iPhone 主流的 Face ID 面部識別，而是採用了與 iPhone SE 3 相近的 Touch ID 指紋識別方案。新機將搭載 Apple C2 調制解調器。據悉，該調制解調器連接性能可媲美高通晶片，同時具備更出色的省電效果，能有效提升裝置續航能力，解決摺疊屏手機續航焦慮問題。 Apple 採用了更貼近傳統 iPhone 的內嵌式觸控技術，可減少單元觸Qooah.com ・ 1 天前
陳欣妍痴漢上身高炒影細妹曝光驕人身材：點解全個家族女性基因咁好
陳欣妍早年憑ViuTV《美女郊遊遊》三點式造型行山成功彈起，擁火辣身材嘅佢時常與男友沈震軒健身以維持好身材。近日，陳欣妍與胞妹Michelle到韓國首爾旅行，陳欣妍於社交平台分享一張妹妹身穿低胸小背心嘅照片，原來妹妹亦係「有料之人」，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港珠澳大橋入境貨車檢3100疑冒牌手提電話 56歲男司機被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於上周二(19日)在港珠澳大橋香港口岸檢獲約3,100懷疑冒牌手提電話，估計市值約460萬港元。海關當日透過風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛入境貨車。經檢查後，海關人員在車斗內檢獲該批懷疑冒牌手提電話，遂拘捕56歲男司機。on.cc 東網 ・ 5 小時前
豬肉食譜│啤酒蒜泥白肉 咁烚豬肉嫩多汁
蒜泥白肉做法簡單，傳統就是用清水白烚，但只要加入啤酒做成這個啤酒蒜泥白肉，保證會更愛這做法，用啤酒來烚五花腩，肉質會更軟嫩，而在烚的時候切記要冷水入鍋，小火慢煮50分鐘，肉質才不會乾硬，沾上蒜泥醬，一人也可以吃掉半盤，即睇如何製作啤酒蒜泥白肉：Yahoo Food ・ 10 小時前
劍擊｜西九故宮重演奧運巔峰對決 張家朗花劍賽再挫拿霍特
「躍動全運」體驗巡禮重頭活動「劍萃古今‧躍動全運」周二（26日）晚假香港故宮文化博物館盛大舉行，以全運會香港賽區承辦項目之一的劍擊作主題，舉行三場表演賽。兩屆奧運金牌得主香港「劍神」張家朗在壓軸的花劍比賽中，與兩屆世界賽冠軍、法國劍擊好手拿霍特（Enzo Boris Lefort）重演去年巴黎奧運8強戰，張家朗最終以15：12再挫對手，雖然未能助所屬隊伍獲勝，但為市民呈獻一場高水準的賽事。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版8.28晚10時開售 即睇搶購攻略(附連結)
泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於明晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可選擇經淘寶平台訂購am730 ・ 6 小時前