鴨脷洲邨20歲男子遭推跌搶3000元 警追緝28歲男子

文章來源：Qooah.com 知名科技爆料人 Mark Gurman 近日披露了 Apple 首款可摺疊 iPhone 的更多細節。這款代號為「V68」的裝置已進入測試階段，預計推出黑、白兩種配色，最快於 2026 年初啓動量產，同年秋季正式面向消費者發售，有機會成為摺疊屏手機市場的遊戲規則改變者（Game Changer）。 這款摺疊 iPhone 亮點十足。它將採用類似 Samsung Galaxy Z Fold 系列的書本式摺疊形態，展開後可變身小型平板，為用戶帶來更廣闊的顯示空間，兼顧便攜性與大屏體驗。 該裝置將搭載四組相機，分別佈局在外屏、內屏以及機身背面（兩組），滿足用戶不同場景下的拍攝需求。解鎖方式上，它並未沿用 iPhone 主流的 Face ID 面部識別，而是採用了與 iPhone SE 3 相近的 Touch ID 指紋識別方案。新機將搭載 Apple C2 調制解調器。據悉，該調制解調器連接性能可媲美高通晶片，同時具備更出色的省電效果，能有效提升裝置續航能力，解決摺疊屏手機續航焦慮問題。 Apple 採用了更貼近傳統 iPhone 的內嵌式觸控技術，可減少單元觸

