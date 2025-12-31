宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
鴨食譜│15+道簡單嫩滑鴨食譜合集！必學橙香煙鴨胸/薑母鴨/米鴨湯
整天吃雞肉，豬肉吃悶了？不如嘗試煮一道鴨肉料理看看？Yahoo Food為大家精選18道簡易的鴨食譜！煮出來一點也不膻！
鴨肉一向被人覺得十分難煮，要煮得嫩滑之餘又要不膻。Yahoo Food現為大家整合了18道易學且美味的鴨肉料理，當中包括聖誕必學食譜—橙香煙鴨胸、更鮮甜的老黃瓜薏米鴨湯或是暖身必備食譜—薑母鴨。保證大家學會後一日三餐不再來來去去都是煮雞或豬或牛！
1.鴨食譜│客家三杯鴨 鴨咁樣整唔洗汆水都唔膻│按此觀看完整食譜
2.鴨食譜│醬燒鴨胸 配煎薯仔用呢樣煎更香│按此觀看完整食譜
3.鴨子食譜│梅子鴨湯鍋 鴨咁樣處理唔會膻│按此觀看完整食譜
4.聖誕大餐食譜│橙香煙鴨胸 鴨皮淺割煎出肥油更脆│按此觀看完整食譜
5.藥膳鴨湯食譜│台式藥膳鴨湯 要肉唔靭只需後加米酒？│按此觀看完整食譜
6.薑母鴨食譜│薑母鴨配料是重點？想煲完唔苦 關鍵係先白鑊把薑炒乾身│按此觀看完整食譜
7.湯水食譜│沙參玉竹煲水鴨 加一樣材料更清甜│按此觀看完整食譜
8.湯水食譜│老黃瓜薏米鴨湯 加了兩樣海味更鮮甜│按此觀看完整食譜
9.湯水食譜│冬瓜雜菌煲鴨湯 加一樣材料更鮮味│按此觀看完整食譜
10.芋頭食譜│芋頭燜鴨最夾 咁樣處理芋頭更香│按此觀看完整食譜
11.三餸一湯食譜│聖誕晚餐！酥皮鴨胸卷/石榴冰菜蝦沙律/蘑菇蘆筍意大利飯/香料紅酒│按此觀看完整食譜
12.三餸一湯食譜│能量晚餐！冬瓜水鴨湯/炸醬麵/電飯煲啤酒骨/蟶子煎蛋│按此觀看完整食譜
13.三餸一湯食譜│酸辣晚餐！酸菜鴨湯/抱蛋煎餃/麻辣乾鍋蝦/桂花薏米梨水│按此觀看完整食譜
14.三餸一湯食譜│暖身晚餐！薑母鴨/排骨煲仔飯/地三鮮/南瓜小丸子│按此觀看完整食譜
15.去水腫食譜｜告別水腫！消暑必食蕃茄絲瓜炒火鴨絲 5分鐘懶人料理（有片）│按此觀看完整食譜
16.鴨食譜｜椰香芋頭鴨 椰汁香、芋頭糯、香茅魚露夠惹味，一試難忘│按此觀看完整食譜
17.鴨食譜｜懷舊狗仔鴨│按此觀看完整食譜
18.鴨食譜｜啤酒鴨│按此觀看完整食譜
