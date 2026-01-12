龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
鴨食譜│客家三杯鴨 鴨咁樣整唔洗汆水都唔膻
台式三杯雞以麻油、醬油和米酒各一小杯來炒雞，味道鹹香，而客家做法的三杯鴨雖然名字相近，但風味和味道也是非常不同，即睇Yahoo食譜：
台式三杯雞以麻油、醬油和米酒各一小杯來炒雞，味道鹹香，而客家做法的三杯鴨雖然名字相近，但風味和味道也是非常不同。三杯鴨以片糖水、米酒和醬油來燜鴨，有點像豉油雞但再濃郁一點。一般煮鴨會覺得帶點鴨膻會汆水。但只要把鴨用葱和薑煎至兩面帶焦黃，再把煎出的鴨油倒走才加醬汁去小火燜煮，出來的鴨肉嫩不膻又入味，即睇如何製作客家三杯鴨：
客家三杯鴨（3人份量）
烹煮時間：1小時
材料：
鴨半隻
葱3條
薑4片
片糖3/4片
水200毫升
米酒180毫升
生抽100毫升
老抽15毫升
做法
更多零失敗食譜
