鴻海投159億蓋亞灣旗艦總部 專家看好發展
[NOWnews今日新聞] 高雄建設持續進行中，其中高雄捷運Y15站聯開案，鴻海為最優申請人，將投資159億蓋亞灣旗艦總部，不僅打造科技產業的地標，預計引入就業機會3000人，每年可創造200億元經濟效益，信義房屋專家表示，城市發展願景的逐步落實，為買賣雙方帶來城市發展信心，已有多個建商將於周邊蓋新大樓，未來更多人口入住後，生活機能將更完整。
鴻海亞灣旗艦總部將蓋兩棟分別45、32層且地下5層設計的辦公、餐廳、商場、企業安家宅，並與捷運Y15站其1個出入口共構，跟高雄港旅運中心有連通系統，打造科技產業新地標。
信義房屋高一區協理周清源表示，城市發展願景的逐步落實，包括高雄規劃科技城市，從科技s廊道、設立軟體園區、高雄車站再造、輕軌捷運布建等，重大建設的開展，都為買賣雙方帶來城市發展信心。
周清源進一步說明，而產業的升級，也改變了高雄就業人口屬性，甚至薪資、工作內容都可望升級，尤其是鴻海為台灣科技的龍頭企業，在高雄加碼投資，更有指標性意義，未來產業密集進駐，也將帶來更多的生活機能。
信義房屋成功漢神店專員賴有誌認為，高雄捷運Y15站聯開案最明顯的優勢是帶動資金進駐，已有2個指標建商在成功路周邊準備蓋29層、34層大樓，建商也看中此聯開案鴻海進駐後可能帶來的人口紅利而提前布局。
賴有誌表示，亞灣地區位於南高雄區域，過去較多是重工產業，高科技產業進駐後，對於人才培育與產業升級都有幫助，未來越來越多北部人口入住後，也有利於活絡周邊商圈，當產業進駐、人口入住，生活機能也將隨之發展，目前已有商辦大樓的店面開始招租，未來店鋪入駐後，將提升當地的生活品質，
區域內的主力產品為2-3房的大樓產品，屋齡0-5年單價40-45萬，總價2000到2300萬，屋齡5-10年的大樓，單價35-38萬，總價1800-2000萬，屋齡10-15年，單價32-35萬，總價1500-1800萬，屋齡15-20年，單價30-33萬，總價1200-1400萬。
近期，陸續有北部的科技業上班族群看房，賴有誌觀察，他們大多會在網路上看好指定的商圈與物件，精準了解自身需求，偏好屋齡較新的社區大樓，並了解是否有電動車充電樁的社區，若是原屋主有附帶智能家居的裝潢，也會特別受到買方青睞，不過這類族群目前入場意願仍謹慎，會傾向多看、多比較後才會決定。
